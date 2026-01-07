독일 30년 채권 경매 (Germany 30-Year Bond Auction)
|낮음
|3.26%
|
3.17%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
3.26%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
T독일 연방공화국 재무국은 연방 재무부 채권, 연방 채권, 연방 채권 등 명목 이자를 가진 독일 정부 유가증권의 발행을 통해 연방 예산과 특별 기금의 자금 조달을 계획하고 조직 그러한 유가증권의 경우 발행자는 확정 연리이자상환(쿠폰)을 실시하고, 당기말에 명목가치로 부채를 상환합니다. 이자는 1년에 한 번만 지급되기 때문에 누적 이자는 매입과 매각에 포함됩니다. 그 채권은 기간이 더 긴 경향이 있습니다. 이러한 유가증권에 대한 정기이자 지급은 일반적으로 채권기간에 걸쳐 일정하기 때문에 발행가격이나 거래가격은 현재의 시장금리를 결정하는 데 사용됩니다.
통화 및/또는 발행자로 인해 투자형태로서의 유가증권의 매력이 증가하면 발행가격이나 거래가격은 상승하고 금리는 하락합니다. 그러한 유가증권을 매입할 때 투자자가 부담하는 위험은 가격위험(기간말 이전에 유가증권을 매도하고자 하는 경우), 금리위험(시장금리 변동은 시장가격에 영향을 미치며), 신용위험(발행자가 부실화되거나 지연되거나 이자 또는 상환을 중단할 수 있음), 통화 리스크로 설명할 수 있습니다. (다른 발행 통화로 유가증권을 구입할 경우)
30년 만기 "Schuldverschreibung" (Anleihe) 또는 "채권" (Bond)은 30년 만기이며 독일에서 가장 긴 기간의 증권입니다.
대부분의 경우 경제성장보다 금리인상이 선행될 수 있는 반면, 금리인상은 둔화 조짐으로 비칠 수 있습니다. 독일은 EU에서 재정적으로 가장 강력한 회원국이기 때문에, 이는 유로 환율에 상응하는 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"독일 30년 채권 경매 (Germany 30-Year Bond Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
