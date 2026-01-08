실업 수치를 기록하는 방법에는 각기 다른 방법이 있으며, 이 방법들은 실업자에 대한 다른 정의로 이어집니다. 이들은 데이터 수집, 구직 방법 및 고용의 정의 측면에서 서로 다릅니다.

연방통계청의 ILO 고용 통계는 고용 상태에 따른 개인의 차별화를 위해 국제노동기구(ILO)가 공식화한 국제적으로 인정되고 적용되는 기준을 구현 실업자 데이터의 출처는 노동력 조사로, 독일에서는 35,000명을 대상으로 한 월간 조사인 마이크로센서스에 통합됩니다. 독일 사회법령(Sozialgeetzbuch von Deutschland, SGB)에 따른 수치는 고용 대행 회사와 고용 센터의 비즈니스 데이터에서 얻은 것입니다. 이 규정에 따르면 관련 당국에 등록하면 실업자나 활동성이 있습니다. 2007년 1월 현재, 별도의 절차로 수집되거나 전송된 실업자 데이터는 실업과 구직의 개별 에피소드가 중복되지 않고 일관성 있게 전개되도록 BA 통계에 통합됩니다.

실업자 수가 전년도 같은 달에 비해 얼마나 많이 변했는가를 보면 실업 수치가 알 수 있습니다.

노동시장 수치는 가장 중요한 경제지표 중 하나입니다. 그러나 경제발전이 몇 달 느리기 때문에 경제발전을 나타내기보다는 확신합니다. 그럼에도 불구하고, 실업률의 감소는 유로에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: