도매물가지수(WPI)는 국가 내 도매상(생산 또는 수입)이 판매한 상품 가격의 진화를 측정하여 이러한 판매가 리셀러, 프로세서 또는 기타 도매고객과의 계약과 같은 도매 기능의 일부입니다. 이 지수는 매월 대표 상품 샘플(일명 가격 대표자)에 대해 수집된 가격 변동 수치(평균 측정치)의 가중 평균으로 계산 기준 연도의 판매 점유율은 수치(= 지수 가중치)를 측정하는 역할을 합니다.

판매세를 제외한 유효가격(목록이나 기준가격 또는 평균수입은 아님)은 소비세(광물유세, 담배세)와 기타 법정부담금(광물유제품 주식기여)을 포함하여 64개 경제부문에서 1,200개의 신고포인트를 계산 도매시장과 상품거래소의 가격도 일부 식품에 사용됩니다.

이 지수는 소위 라스페이어스 공식에 따라 계산됩니다. 이는 지수가 새 기준 연도로 전환될 때까지 현재 기준 연도(2015년)의 가중치 수치는 변하지 않는다는 것을 의미합니다. 다음 기본 연도는 2020년이 될 것입니다. 현재 기준 연도 이전의 마지막 기준 연도는 2010년이었습니다.

도매물가지수(WPI) m/m는 전월 대비 기준월의 가격 변동을 반영합니다. 지수 가치 상승은 소매 판매와 소비 지출의 증가를 나타내며 이는 유로 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

