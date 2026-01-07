경제연구센터(CES)와 ifo 연구소, CESifo GmbH(Munich Society for Economic Research)로 구성된 CESifo Group은 유럽 경제연구 분야에서 독보적인 연구 그룹입니다. 베를린에 본부를 둔 다양한 분야의 독일 연구기관들의 모임인 라이프니츠 협회 상원의 의견으로는 유럽의 대표적인 경제 연구기관입니다. 서비스 스펙트럼은 ifo Business Climate Index와 같은 국제적으로 확립된 서비스 제품에서부터 국제적으로 인정받는 연구, 젊은 과학자의 육성, 그리고 국가 및 유럽 수준에서 정치 논쟁에 대한 수많은 널리 발표된 기여에 이르기까지 다양하다.

ifo 연구소는 ifo 비즈니스 기후 지수를 매월 기준으로 결정합니다. 제조업, 건설업, 도매업, 소매업 분야 기업들의 월평균 약 7,000건의 보고서를 바탕으로 하고 있습니다. 기업들은 현재 경기상황(현재의 경기상황)과 향후 6개월(ifo 경제전망)에 대한 기대치를 보고해야 합니다. 그들은 자신들의 상황을 "좋은", "만족스러운", "나쁜" 것으로 그리고 향후 6개월 동안의 사업 기대치를 "더 나은", "안정적인" 또는 "덜 좋은" 것으로 표시할 수 있습니다. 현재 비즈니스 상황의 균형 가치는 "좋다"와 "나쁘다"의 비율 차이이며, 기대의 균형 가치는 "더 유리하다"와 "덜 유리하다"의 비율 간의 차이입니다 ifo 비즈니스 환경은 다음과 같은 공식에 따라 비즈니스 상황 및 기대의 균형으로부터 변형된 평균 가치로 계산됩니다:

ifo 비즈니스 기후 = 루트 { (상황 +200)(기대치+200) } - 200.

비즈니스 환경 및 그 구성요소의 지수 가치(상황 및 기대)를 계산할 때 잔액은 모두 200씩 증가하며 기준 연도(현재 2015년)의 평균으로 표준화됩니다:

지표 값 = 100 * (현재 월 수지 + 200) / (기준년도 평균 수지 + 200).

모든 가치에서, 기대 이상의 값은 유로 환율에 유리한 것으로 간주되는 반면, 낮은 값은 부정적인 것으로 간주됩니다.

