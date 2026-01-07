생산자물가지수(PPI)는 독일 연방공화국의 에너지 및 물 공급, 광업, 제조업의 국내 가격 변동을 전월과 비교하여 측정합니다. 전체 지수의 기준 수치는 광업 및 제조업의 월간 보고서에서 주로 보고되는 기준 연도(현재: 2015)의 모든 국내 상업 판매량을 합한 것입니다. 따라서, 상업적인 기업들 간의 판매도 고려됩니다. 단순화된 용어로, 이 지수는 기준 연도 = 100으로 가격 변동의 가중 평균으로 간주할 수 있으며, 산업 제품의 대표 선택에 대해 계산됩니다. 지수 가중치는 기준 연도의 각 제품 판매량에 해당합니다.

이 수치는 매월 15일에 선정된 대표적인 상업업체로부터 매월 수집합니다. 이날 약정된 가격에 대한 질문은 직전 또는 직후에 이루어집니다. 결정된 가격은 부가가치세를 제외한 유효가격이지만 소비세(광물 유류세, 담배세, 전기세, 천연가스세)와 기타 법정 부담금(광물 석유제품에 대한 주식 보유세, "EEG" 및 "KWK"에 대한 부담금, 천연가스에 대한 부담금)을 포함할 수 있습니다. 네트워크 사용료와 계량점 운영비, 요금 청구비도 천연가스 및 전기요금에 포함됩니다. 현재 약 6,300개 기업이 대표적으로 선정된 총 1,343종의 상품에 대해 판매가격 조사를 받고 있습니다. 이 지수는 약 10,000개의 개별 가격 시리즈를 기준으로 합니다.

PPI는 소비자 가격과 인플레이션을 보여주는 초기 지표입니다. 소비자물가지수(CPI)와 비교하면 생산자물가가 오르면 그에 따라 소비자물가가 상승한다는 것이 더 정확하고 선행지표입니다. 이 두 지표는 밀접하게 연결되어 있습니다. 소비자 물가 지수는 인플레이션을 예측하는 데 사용됩니다. PPI의 일부 구성요소는 GDP를 계산하는 데 사용됩니다.

제조업이나 생산자의 생산자물가지수(PPI) m/m는 기준월 중 생산자의 상품판매가격 평균변동을 전월에 비해 반영하고 있습니다.

생산자 물가가 상승할 때, 이것은 거의 항상 인플레이션의 증가를 나타냅니다. 이것은 그리고 기대 이상의 값은 유로화 환율에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

