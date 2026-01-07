소비자 물가의 조정 지수(HICP)는 유럽 법률에 근거하여 독일 전체를 위해 매월 수집합니다. 그것은 민간 가계의 소비 지출의 일부인 국내에서 구입한 모든 재화와 서비스에 대해 그들에게 부과되는 소비세를 포함하여 일정한 상품의 가격을 포함합니다. 그것은 인플레이션의 척도로서, 유럽의 수렴 기준으로서 그리고 금융상품의 지수로서 역할을 합니다.

카탈로그와 인터넷에서 수집된 가격뿐만 아니라 지역적으로도, 2차 통계에서 결정된 다양한 유형의 상품, 사업 유형 및 연방 주에 대한 가중치도 지수에 포함됩니다. HICP의 경우 0.1% 포인트의 정확도를 목표로 합니다. 가격과 가중치의 기준은 매년 조정되며, 지수의 기준은 10년마다 조정됩니다.

잠정치는 다음 달 중순경 최종값인 월말 직전에 발표됩니다. 유럽 내에서, 공간적 및 시간적 비교 가능성이 보장됩니다. 소비자물가지수, 소비자물가지수, 소매물가지수는 다른 방법을 사용하여 동일한 데이터베이스에서 도출됩니다.

소비자 조정 물가지수 m/m는 전월과 비교한 기준월의 백분율 변화를 반영합니다.

소비자물가지수는 물가상승률과 통화안정을 측정하는 중요한 도구로 임금협상의 잣대 역할을 하며 국내총생산(GDP) 계산에 포함됩니다. 지수가 상승하면, 이것은 보통 통화에 긍정적인 영향을 미칩니다.

