독일 도매물가지수 y/y (Germany Wholesale Price Index y/y)

국가:
독일
EUR, 유로
소스:
독일 연방통계청 (Federal Statistical Office of Germany)
분야:
가격
낮음 1.5% 1.0%
1.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.3%
1.5%
다음 발표 실제 예측
이전
도매물가지수(WPI)는 국가 내 도매상(생산 또는 수입)이 판매한 상품의 가격 변동을 리셀러, 프로세서 또는 기타 도매고객과의 계약과 같은 도매기능의 일부로 측정합니다. 이 지수는 매월 대표 상품 샘플(일명 가격 대표자)에 대해 수집된 가격 변동 수치(평균 측정치)의 가중 평균으로 계산 기준 연도의 판매 점유율은 수치(= 지수 가중치)를 측정하는 역할을 합니다.

판매세를 제외한 유효가격(목록 또는 기준가격 또는 평균수입)은 소비세(광물유세, 담배세)와 기타 법정부담금(광물유제품 주식기여)을 포함하여 64개 경제부문에서 1,200개의 신고포인트를 계산 도매시장과 상품거래소의 가격도 일부 식품에 사용됩니다.

이 지수는 소위 라스페이어스 공식에 따라 계산됩니다. 이는 지수가 새 기준 연도로 전환될 때까지 현재 기준 연도(2015년)의 가중치 수치는 변하지 않는다는 것을 의미합니다. 다음 기본 연도는 2020년이 될 것입니다. 현재 기준 연도 이전의 마지막 기준 연도는 2010년이었습니다.

도매물가지수 y/y는 전년도 같은 달과 비교한 기준월의 가격 변동을 반영합니다. 지수 가치 상승은 소매 판매와 소비 지출의 증가를 나타내며 이는 유로 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"독일 도매물가지수 y/y (Germany Wholesale Price Index y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
1.5%
1.0%
1.1%
10월 2025
1.1%
0.8%
1.2%
9월 2025
1.2%
0.7%
8월 2025
0.7%
1.2%
0.5%
7월 2025
0.5%
1.2%
0.9%
6월 2025
0.9%
-0.2%
0.4%
5월 2025
0.4%
0.2%
0.8%
4월 2025
0.8%
1.7%
1.3%
3월 2025
1.3%
2.5%
1.6%
2월 2025
1.6%
0.9%
0.9%
1월 2025
0.9%
1.0%
0.1%
12월 2024
0.1%
-0.9%
-0.6%
11월 2024
-0.6%
0.7%
-0.8%
10월 2024
-0.8%
-1.4%
-1.6%
9월 2024
-1.6%
-1.9%
-1.1%
8월 2024
-1.1%
0.7%
-0.1%
7월 2024
-0.1%
-1.4%
-0.6%
6월 2024
-0.6%
0.1%
-0.7%
5월 2024
-0.7%
-0.4%
-1.8%
4월 2024
-1.8%
-3.6%
-2.6%
3월 2024
-3.0%
-1.9%
-3.0%
2월 2024
-3.0%
-1.3%
-2.7%
1월 2024
-2.7%
-2.4%
-2.6%
12월 2023
-2.6%
-3.3%
-3.6%
11월 2023
-3.6%
-3.3%
-4.2%
10월 2023
-4.2%
-3.7%
-4.1%
9월 2023
-4.1%
-4.3%
-2.7%
8월 2023
-2.7%
-5.1%
-2.8%
7월 2023
-2.8%
-2.6%
-2.9%
6월 2023
-2.9%
-1.2%
-2.6%
5월 2023
-2.6%
-3.3%
-0.5%
4월 2023
-0.5%
-0.7%
2.0%
3월 2023
2.0%
6.2%
8.9%
2월 2023
8.9%
8.8%
10.6%
1월 2023
10.6%
13.5%
12.8%
12월 2022
12.8%
13.0%
14.9%
11월 2022
14.9%
14.7%
17.4%
10월 2022
17.4%
18.0%
19.9%
9월 2022
19.9%
19.0%
18.9%
8월 2022
18.9%
21.0%
19.5%
7월 2022
19.5%
19.5%
21.2%
6월 2022
21.2%
20.4%
22.9%
5월 2022
22.9%
24.1%
23.8%
4월 2022
23.8%
24.0%
22.6%
3월 2022
22.6%
16.9%
16.6%
2월 2022
16.6%
15.1%
16.2%
1월 2022
16.2%
15.2%
16.1%
12월 2021
16.1%
17.6%
16.6%
11월 2021
16.6%
16.6%
15.2%
10월 2021
15.2%
14.6%
13.2%
