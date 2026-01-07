경상 수지 n.s.a. 수출 및 수입 상품의 가치, 서비스 및 해당 월의 이자 지급액 간의 차이를 반영합니다. 이 지수는 순 무역수지(수출에서 수입액을 뺀 것), 순이익(이자, 배당금) 및 들어오는 이전금(외국인 세금 등)을 포함합니다. 지표값의 증가는 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"독일 경상수지 n.s.a. (Germany Current Account n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.