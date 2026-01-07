수입물가지수의 월별 가격은 독일 국경에서 수입자가 부담하는 유로화(외화는 현재 환율로 환산)로 계산돼 정가가 아닙니다. 무역 측면에서, 그러한 가격에는 CIF(비용, 보험, 화물)라는 접미사가 붙는데, 이는 또한 가격 수집의 위치를 설명합니다. 수입업자의 경우 이는 한편으로는 원가가 더 높지만 다른 한편으로는 위험도 더 낮다는 것을 의미합니다. 가격에는 관세나 세금과 같은 공공요금이 포함되지 않습니다. 수입가격은 약 3,600명의 가격대표들이 약 4,900개의 신고지점에서 수집합니다.

이 지수는 수입 상품의 대표 선택(일명 가격 대표자)에 대해 형성된 개별 가격 변동 수치의 가중 평균으로 설명할 수 있습니다. 선택된 상품의 지수 가중치는 해당 기준 연도의 해외 무역 통계에서 해당 수입 값에 기초합니다.

개별 가격 시리즈는 기준 연도(= 100)로 표준화됩니다. 일부 세계 무역 상품(예: 곡물 및 금속)의 경우 국제 증권 거래소 시세도 사용됩니다. 개별 가격 시리즈의 월별 값이 "순수한" 가격 변화만을 반영하도록 하기 위해, 품질 변화에 대한 조정 절차를 사용합니다.

이 지수는 소위 라스페이어스 공식에 따라 계산됩니다. 이는 지수가 새 기준 연도로 전환될 때까지 현재 기준 연도의 가중치 수치는 변하지 않는다는 것을 의미합니다. 다음 기준 연도는 2020년, 가장 최근의 연도는 2010년입니다.

수입물가지수 m/m은 전월대비 해당월의 가격변동을 측정합니다.

수출가격과 수입물가지수는 국제경쟁에서 경제의 경제력을 측정하는 교역조건 계산에 사용됩니다. 수출물가에 비해 수입물가가 떨어지면 교역조건이 좋아집니다. 이는 경제에 긍정적인 것으로 보이며 통화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 수입물가 상승은 인플레이션을 증가시키고 이는 단기적으로 통화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

