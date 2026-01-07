월별 계산된 수출물가지수의 경우 독일 국경에서 온 외국인 바이어가 부담하는 유로화(외화는 각 환율로 환산) 가격을 산정 상업적 관점에서 이러한 가격은 추가 FOB(Free on Board)가 주어지는데, 이는 가격이 수집되는 장소뿐만 아니라 국내 판매자가 비용을 항구까지 부담하고, 외국인 구매자는 이 시점 이후부터 비용과 위험을 부담 가격에는 부가가치세와 소비세 등 공공요금이 포함되지 않습니다. 그것들은 약 6,100명의 가격 대표들이 4,800개의 보고 지점에서 유로로 수집합니다. 외화는 이달 중순에 유로화 환율로 전환됩니다.

이 지수는 대표적인 수출 상품 선택(일명 가격 대표자)에 대해 형성된 개별 가격 변동 수치의 가중 평균으로 설명할 수 있습니다. 선택된 상품의 지수 가중치는 해당 기준 연도의 해외 무역 통계에서 해당 수입 값에 기초합니다.

개별 가격 시리즈는 기준 연도(= 100)로 표준화됩니다. 일부 세계 무역 상품(예: 곡물 및 금속)의 경우 국제 증권 거래소 시세도 사용됩니다. 개별 가격 시리즈의 월별 값이 "순수한" 가격 변화만을 반영하도록 하기 위해, 품질 변화에 대한 조정 절차를 사용합니다.

이 지수는 소위 라스페이어스 공식에 따라 계산됩니다. 이는 지수가 새 기준 연도로 전환될 때까지 현재 기준 연도의 가중치 수치는 변하지 않는다는 것을 의미합니다. 다음 기준 연도는 2020년, 가장 최근의 연도는 2010년입니다.

수출물가지수 y/y는 전년도 같은 달과 비교한 해당 달의 가격변동을 측정합니다.

수출입물가지수는 국제경쟁에서 경제의 경제력을 측정하는 교역조건 계산에 사용됩니다. 수입물가에 비해 수출물가가 오르면 교역조건이 개선됩니다. 이는 경제에 긍정적인 것으로 보이며 통화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

