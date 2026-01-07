캘린더섹션

호주 정규직 고용 변화 (Australia Full-Time Employment Change)

국가:
호주
AUD, 호주 달러
소스:
호주 통계청 (Australian Bureau of Statistics)
분야:
노동
중간 -56.5 K
53.6 K
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-56.5 K
다음 발표 실제 예측
이전
호주 정규직 고용 변화는 주어진 달에 정규직 일자리를 가진 사람들의 숫자의 변화를 반영합니다.

이 지표는 월간 인구 조사를 기준으로 계산됩니다. 이 조사는 약 26,000개의 개인 주거지를 표본으로 한 것으로, 15세 이상 호주 시민의 약 0.32%를 대상으로 합니다. 이번 조사에는 상임이사국, 해외 정부의 외교 인력, 호주 주재 해외 거주자, 호주 주재 비호주 방위군 구성원은 포함되지 않습니다.

이곳의 정규직 고용은 회사, 국가 기관, 농장, 가족 사업 등 일주일에 35시간 이상 일하는 것이 특징입니다. 사업주들도 계산에 포함됩니다.

노동시장 강점을 평가할 때 분석가들은 주로 정규직 고용에 주목하는데, 그 이유는 정규직의 성장은 경기강화를 의미하기 때문입니다. 정규직 취업자가 많을수록 중기 소비지출이 높아져 경제발전이 활발해집니다.

지표 증가세는 노동시장 확대를 보여주는 것으로 호주 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"호주 정규직 고용 변화 (Australia Full-Time Employment Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-56.5 K
53.6 K
10월 2025
55.3 K
6.5 K
9월 2025
8.7 K
-48.6 K
8월 2025
-40.9 K
63.6 K
7월 2025
60.5 K
-36.6 K
6월 2025
-38.2 K
41.9 K
5월 2025
38.7 K
58.6 K
4월 2025
59.5 K
12.2 K
3월 2025
15.0 K
-43.8 K
2월 2025
-35.7 K
37.0 K
1월 2025
54.1 K
-23.7 K
12월 2024
-23.7 K
49.5 K
11월 2024
52.6 K
9.0 K
10월 2024
9.7 K
48.8 K
9월 2024
51.6 K
-5.9 K
8월 2024
-3.1 K
64.7 K
7월 2024
60.5 K
45.2 K
6월 2024
43.3 K
41.3 K
5월 2024
41.7 K
-7.6 K
4월 2024
-6.1 K
26.6 K
3월 2024
27.9 K
79.4 K
2월 2024
78.2 K
19.9 K
1월 2024
11.1 K
-109.4 K
12월 2023
-106.6 K
57.0 K
11월 2023
57.0 K
10.7 K
10월 2023
17.0 K
-36.5 K
9월 2023
-39.9 K
7.2 K
8월 2023
2.8 K
-18.7 K
7월 2023
-24.2 K
38.0 K
6월 2023
39.3 K
62.9 K
5월 2023
61.7 K
-28.6 K
4월 2023
-27.1 K
82.5 K
3월 2023
72.2 K
79.2 K
2월 2023
74.9 K
-42.4 K
1월 2023
-43.3 K
14.4 K
12월 2022
17.6 K
33.3 K
11월 2022
34.2 K
55.0 K
10월 2022
47.1 K
10.9 K
9월 2022
13.3 K
55.0 K
8월 2022
58.8 K
-86.9 K
7월 2022
-86.9 K
52.9 K
6월 2022
52.9 K
69.4 K
5월 2022
69.4 K
93.4 K
4월 2022
92.4 K
19.9 K
3월 2022
20.5 K
121.9 K
2월 2022
121.9 K
-6.1 K
1월 2022
-17.0 K
41.5 K
12월 2021
41.5 K
128.3 K
11월 2021
128.3 K
-47.2 K
10월 2021
-40.4 K
25.1 K
