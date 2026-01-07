호주 정규직 고용 변화 (Australia Full-Time Employment Change)
호주 정규직 고용 변화는 주어진 달에 정규직 일자리를 가진 사람들의 숫자의 변화를 반영합니다.
이 지표는 월간 인구 조사를 기준으로 계산됩니다. 이 조사는 약 26,000개의 개인 주거지를 표본으로 한 것으로, 15세 이상 호주 시민의 약 0.32%를 대상으로 합니다. 이번 조사에는 상임이사국, 해외 정부의 외교 인력, 호주 주재 해외 거주자, 호주 주재 비호주 방위군 구성원은 포함되지 않습니다.
이곳의 정규직 고용은 회사, 국가 기관, 농장, 가족 사업 등 일주일에 35시간 이상 일하는 것이 특징입니다. 사업주들도 계산에 포함됩니다.
노동시장 강점을 평가할 때 분석가들은 주로 정규직 고용에 주목하는데, 그 이유는 정규직의 성장은 경기강화를 의미하기 때문입니다. 정규직 취업자가 많을수록 중기 소비지출이 높아져 경제발전이 활발해집니다.
지표 증가세는 노동시장 확대를 보여주는 것으로 호주 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
"호주 정규직 고용 변화 (Australia Full-Time Employment Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
