호주 주택 대출 m/m (Australia Home Loans m/m)
|낮음
|4.7%
|4.3%
|
2.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|2.6%
|
4.7%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주 주택대출 m/m 지표는 주택건설 및 주택구입 허가 건수가 전월에 비해 변동된 것을 측정합니다. 이 지표는 전매나 임대가 아닌 자가 주택에 대한 대출만을 대상으로 합니다.
이 지수에는 은행과 비은행 신용기관이 신고한 달에 발행한 대출이 포함되어 있습니다. 은행, 건축 사회, 신용 조합 및 협동조합, 보험 회사, 일반 정부 기업, 퇴직금, 중개인을 통해 대출자에게 자금을 제공하는 도매 대부업체, 등록 금융 회사 등이 해당됩니다.
계산을 위한 데이터는 은행, 신용 협동조합, 건축 협회, 등록 금융 회사가 주 기관에 제출하는 보고서에서 도출됩니다. 보고 양식에는 이에 대한 특수 필드가 포함되어 있습니다. 다른 신용 기관의 데이터는 호주 통계국에 의해 직접 수집됩니다.
주택대출 시장의 활동 변화에 대한 객관적인 이유만을 반영하도록 계절적 요인을 조정 예를 들어, 부활절은 3월과 4월 추정치에 영향을 미칠 수 있습니다.
주택 대출의 양이 많아졌다는 것은 주택 시장의 성장을 의미하며, 또한 국민 경제에 대한 인구 신뢰의 증가를 말합니다: 사람들은 그들의 미래 소득을 확신하기 때문에 대출을 받습니다. 따라서 지수 상승은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"호주 주택 대출 m/m (Australia Home Loans m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
