호주 건설공사 완료 q/q는 보고된 분기에 준공된 주거 및 비주거 건설 프로젝트의 수가 이전 분기와 비교하여 변경된 것을 측정합니다.

지표 계산에는 민간 및 공공 부문 모두에서 수행된 건축 및 엔지니어링 건설 작업이 포함됩니다. 이 범위에는 새 건물의 건설, 구조 변경 또는 확장, 엔지니어링 통신의 건설과 관련된 모든 승인된 프로젝트가 포함됩니다. 유지보수 작업은 계산에서 제외됩니다.

전체 보고서 버전은 부문(민간 또는 공공), 건설 유형(주거 또는 비주거) 및 작업 유형(새로운 프로젝트 또는 기존 프로젝트의 변경)에 따라 여러 등급으로 분할된 데이터를 특징으로 합니다. 기후 및 기타 경제적으로 중요하지 않은 요인의 영향을 배제하기 위해 계절적 조정이 지표 계산에 적용됩니다.

공사는 별도의 지표로 해석되는 경우가 드뭅니다. 그러나 이 지표는 GDP 계산에 포함됩니다(건설 부문은 호주 경제의 중요한 부분입니다). 그것은 또한 주택과 상업용 부동산 시장에도 영향을 미칩니다. 따라서 분석가들은 국가의 전반적인 경제 상황을 평가할 때 이 수치를 고려합니다.

지표 성장은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

