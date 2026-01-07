캘린더섹션

호주 건설 공사 완료 q/q (Australia Construction Work Done q/q)

국가:
호주
AUD, 호주 달러
소스:
호주 통계청 (Australian Bureau of Statistics)
분야:
비즈니스
중간 -0.7% 1.4%
2.9%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.0%
-0.7%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

호주 건설공사 완료 q/q는 보고된 분기에 준공된 주거 및 비주거 건설 프로젝트의 수가 이전 분기와 비교하여 변경된 것을 측정합니다.

지표 계산에는 민간 및 공공 부문 모두에서 수행된 건축 및 엔지니어링 건설 작업이 포함됩니다. 이 범위에는 새 건물의 건설, 구조 변경 또는 확장, 엔지니어링 통신의 건설과 관련된 모든 승인된 프로젝트가 포함됩니다. 유지보수 작업은 계산에서 제외됩니다.

전체 보고서 버전은 부문(민간 또는 공공), 건설 유형(주거 또는 비주거) 및 작업 유형(새로운 프로젝트 또는 기존 프로젝트의 변경)에 따라 여러 등급으로 분할된 데이터를 특징으로 합니다. 기후 및 기타 경제적으로 중요하지 않은 요인의 영향을 배제하기 위해 계절적 조정이 지표 계산에 적용됩니다.

공사는 별도의 지표로 해석되는 경우가 드뭅니다. 그러나 이 지표는 GDP 계산에 포함됩니다(건설 부문은 호주 경제의 중요한 부분입니다). 그것은 또한 주택과 상업용 부동산 시장에도 영향을 미칩니다. 따라서 분석가들은 국가의 전반적인 경제 상황을 평가할 때 이 수치를 고려합니다.

지표 성장은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"호주 건설 공사 완료 q/q (Australia Construction Work Done q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
-0.7%
1.4%
2.9%
2 Q 2025
3.0%
0.4%
-0.3%
1 Q 2025
0.0%
0.3%
0.9%
4 Q 2024
0.5%
-0.9%
2.0%
3 Q 2024
1.6%
0.0%
1.1%
2 Q 2024
0.1%
-0.2%
-2.0%
1 Q 2024
-2.9%
0.2%
1.8%
4 Q 2023
0.7%
-0.3%
1.4%
3 Q 2023
1.3%
-0.1%
2.0%
2 Q 2023
0.4%
0.0%
3.8%
1 Q 2023
1.8%
0.2%
1.0%
4 Q 2022
-0.4%
-0.3%
3.7%
3 Q 2022
2.2%
0.2%
-2.0%
2 Q 2022
-3.8%
0.1%
-0.3%
1 Q 2022
-0.9%
-0.2%
0.6%
4 Q 2021
-0.4%
0.0%
-1.2%
3 Q 2021
-0.3%
0.3%
2.2%
2 Q 2021
0.8%
-0.4%
2.4%
1 Q 2021
2.4%
-0.6%
-1.5%
4 Q 2020
-0.9%
0.6%
-1.8%
3 Q 2020
-2.6%
-0.6%
0.5%
2 Q 2020
-0.7%
0.5%
0.7%
1 Q 2020
-1.0%
0.9%
-2.9%
4 Q 2019
-3.0%
-0.7%
0.4%
3 Q 2019
-0.4%
-2.3%
-2.8%
2 Q 2019
-3.8%
8.9%
-2.2%
1 Q 2019
-1.9%
-0.6%
-2.1%
4 Q 2018
-3.1%
5.0%
-3.6%
3 Q 2018
-2.8%
-12.7%
1.8%
2 Q 2018
1.6%
-5.8%
2.4%
1 Q 2018
0.2%
16.5%
-18.3%
4 Q 2017
-19.4%
32.7%
16.6%
3 Q 2017
15.7%
3.0%
9.8%
2 Q 2017
9.3%
0.9%
1 Q 2017
-0.7%
0.6%
4 Q 2016
-0.2%
-4.4%
3 Q 2016
-4.9%
-3.1%
2 Q 2016
-3.7%
-0.3%
1 Q 2016
-2.6%
-2.9%
4 Q 2015
-3.6%
-1.8%
3 Q 2015
-3.6%
2.1%
2 Q 2015
1.6%
-0.8%
1 Q 2015
-2.4%
-0.6%
4 Q 2014
-0.2%
-2.2%
3 Q 2014
-2.8%
-1.2%
2 Q 2014
-1.2%
0.3%
1 Q 2014
-0.4%
-1.0%
4 Q 2013
-1.1%
2.7%
3 Q 2013
3.0%
-0.3%
2 Q 2013
0.1%
-2.0%
