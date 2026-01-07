호주 준비 은행(RBA) 민간부문 크레딧 m/m은 해당 달에 개인과 기업에 부여된 신용대출금액이 전월에 비해 변동된 것을 반영합니다.

가계와 민간 기업에 발행되는 크레딧은 그 나라의 은행 부문 발전, 소비자 복지, 그리고 부분적으로 호주 소매 판매의 수준을 특징짓는다. 이 지표는 예측이 안 됩니다: 사람들은 보통 금리가 낮아지거나 노동시장이 커질 때 더 많은 대출을 받습니다. 이 수치는 좀처럼 별도의 지표로 해석되지 않으며 보통 소비지출, 임금, 은행권 발전 등 다른 지표와 연계해 분석합니다.

일반적으로 호주의 민간 부문 신용 증가는 경제활동의 증가를 의미하기 때문에 호주 달러에 긍정적인 것으로 여겨집니다.

마지막 값: