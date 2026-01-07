캘린더섹션

호주 준비 은행(RBA) 가중 평균 소비자물가지수 q/q (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q)

국가:
호주
AUD, 호주 달러
소스:
호주 준비 은행 (Reserve Bank of Australia)
분야:
가격
낮음 N/D 0.8%
1.0%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
호주 준비 은행(RBA) 가중평균소비자물가지수(CPI) q/q는 보고된 분기의 상품과 서비스에 대한 이전 분기와 비교한 가격 변동을 반영합니다. 이 값은 가격의 중간 수(가격 변동 분포의 50번째 백분위수)에 의해 결정됩니다.

가중 중간 지수는 핵심 인플레이션을 추정하는 접근법 중 하나입니다. 이 접근법의 근거는 특정 상품의 가격에 때때로 매우 크거나 아주 작은 변화가 있다는 것입니다. 이는 모든 가격 변동의 통상적인 평균에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이러한 변경은 다른 상품과 서비스의 가격 변동을 대표하지 않습니다. 또한 CPI 바스켓에서 가중치가 매우 큰 지출 항목은 평균 값에 변동성을 추가할 수 있습니다. 위의 모든 이유로 인해 이러한 "노이즈" 항목은 계산된 표본에서 제외됩니다.

이 CPI 계산 방법은 호주 준비 은행이 제안했습니다. RBA의 이사회는 소비자 인플레이션에 대한 가장 객관적인 평가를 필요로 합니다. 결국, RBA의 금리 변동의 주요 요인 중 하나로 여겨지는 것은 소비자 인플레이션입니다.

지수 상승은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"호주 준비 은행(RBA) 가중 평균 소비자물가지수 q/q (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
4 Q 2025
N/D
0.8%
1.0%
3 Q 2025
1.0%
0.6%
0.6%
2 Q 2025
0.6%
0.6%
0.7%
1 Q 2025
0.7%
0.7%
0.6%
4 Q 2024
0.5%
0.9%
0.9%
3 Q 2024
0.9%
1.0%
0.8%
2 Q 2024
0.8%
0.8%
1.1%
1 Q 2024
1.1%
0.8%
0.9%
4 Q 2023
0.9%
0.7%
1.3%
3 Q 2023
1.3%
0.5%
1.0%
2 Q 2023
1.0%
1.6%
1.3%
1 Q 2023
1.2%
2.0%
1.6%
4 Q 2022
1.6%
1.8%
1.4%
3 Q 2022
1.4%
1.7%
1.4%
2 Q 2022
1.4%
1.3%
1.0%
1 Q 2022
1.0%
0.6%
0.9%
4 Q 2021
0.9%
0.4%
0.8%
3 Q 2021
0.7%
0.3%
0.5%
2 Q 2021
0.5%
0.3%
0.4%
1 Q 2021
0.4%
0.3%
0.5%
4 Q 2020
0.5%
0.3%
0.2%
3 Q 2020
0.3%
0.2%
0.1%
2 Q 2020
0.1%
0.4%
0.5%
1 Q 2020
0.5%
0.3%
0.4%
4 Q 2019
0.4%
0.4%
0.4%
3 Q 2019
0.3%
0.2%
0.4%
2 Q 2019
0.4%
0.3%
0.1%
1 Q 2019
0.1%
0.4%
0.4%
4 Q 2018
0.4%
0.4%
0.4%
3 Q 2018
0.3%
0.4%
0.4%
2 Q 2018
0.5%
0.3%
0.5%
1 Q 2018
0.5%
-0.1%
0.5%
4 Q 2017
0.4%
0.5%
0.4%
3 Q 2017
0.3%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.4%
1 Q 2017
0.4%
0.4%
4 Q 2016
0.4%
0.3%
3 Q 2016
0.3%
0.4%
2 Q 2016
0.4%
0.1%
1 Q 2016
0.1%
0.5%
4 Q 2015
0.5%
0.4%
3 Q 2015
0.3%
0.5%
2 Q 2015
0.5%
0.8%
1 Q 2015
0.6%
0.7%
4 Q 2014
0.7%
0.6%
3 Q 2014
0.6%
0.6%
2 Q 2014
0.6%
0.6%
1 Q 2014
0.6%
0.9%
4 Q 2013
0.9%
0.6%
3 Q 2013
0.6%
0.6%
12
