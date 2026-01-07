호주 준비 은행(RBA) 가중 평균 소비자물가지수 q/q (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q)
|낮음
|N/D
|0.8%
|
1.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주 준비 은행(RBA) 가중평균소비자물가지수(CPI) q/q는 보고된 분기의 상품과 서비스에 대한 이전 분기와 비교한 가격 변동을 반영합니다. 이 값은 가격의 중간 수(가격 변동 분포의 50번째 백분위수)에 의해 결정됩니다.
가중 중간 지수는 핵심 인플레이션을 추정하는 접근법 중 하나입니다. 이 접근법의 근거는 특정 상품의 가격에 때때로 매우 크거나 아주 작은 변화가 있다는 것입니다. 이는 모든 가격 변동의 통상적인 평균에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이러한 변경은 다른 상품과 서비스의 가격 변동을 대표하지 않습니다. 또한 CPI 바스켓에서 가중치가 매우 큰 지출 항목은 평균 값에 변동성을 추가할 수 있습니다. 위의 모든 이유로 인해 이러한 "노이즈" 항목은 계산된 표본에서 제외됩니다.
이 CPI 계산 방법은 호주 준비 은행이 제안했습니다. RBA의 이사회는 소비자 인플레이션에 대한 가장 객관적인 평가를 필요로 합니다. 결국, RBA의 금리 변동의 주요 요인 중 하나로 여겨지는 것은 소비자 인플레이션입니다.
지수 상승은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"호주 준비 은행(RBA) 가중 평균 소비자물가지수 q/q (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
