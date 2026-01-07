호주 장비, 플랜트 및 기계 설비 자본 지출 q/q (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)
|낮음
|11.5%
|-0.1%
|
0.7%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|8.5%
|
11.5%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주 장비, 플랜트 및 기계 설비 자본 지출 q/q는 해당 분기에 대한 민간 자본 지출의 변화를 이전 분기와 비교하여 측정합니다.
지표 계산에는 건물, 용기, 특수 공구 등의 핵심 부분을 형성하지 않는 공장, 기계, 차량, 전기 장치, 사무 장비, 가구, 고정 장치 및 부속품에 대한 지출이 포함됩니다.
이 지표는 호주 경제의 가장 중요한 부문인 제조업과 광업과 다른 산업에서의 자본 지출에 대한 별도의 데이터를 제공합니다. 다음 부문은 농림 어업, 행정 및 안전, 교육, 의료, 연금 보험 기금 등 계산에 포함되지 않습니다. 이 지표는 민간기업의 자본 지출만 포함하므로 공공부문 사업부문은 계산에 포함되지 않습니다.
신규 자본 지출 규모는 호주 통계청이 호주 내 9,000개 민간 기업을 대상으로 조사한 자료를 토대로 산출됩니다. 이 샘플은 분기별로 업데이트되어 폐쇄된 회사를 제외시키고 통계적으로 중요한 새 회사를 목록에 추가합니다. 10인 미만 기업은 계산대상에서 제외됩니다.
지표 증가는 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"호주 장비, 플랜트 및 기계 설비 자본 지출 q/q (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
