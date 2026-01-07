호주임금물가지수(WPI) y/y는 공공부문과 민간기업의 평균임금수준이 전년도 같은 기간과 비교하여 변화한 것을 나타냅니다.

WPI는 수행된 작업의 품질 또는 수량 변화에 영향을 받지 않고 시간에 따른 변화를 측정합니다. 계산 방법론은 노동 시장의 구조적 변화의 영향으로부터 보호를 제공합니다.

이 지수는 약 3,000개 호주 기업을 대상으로 한 설문 조사 결과를 바탕으로 산출됩니다. 선정된 고용주로부터 약 18,000개의 매칭 일자리와 관련된 임금 데이터를 수집합니다. 이 조사는 농업, 임업 또는 어업에 종사하는 기업, 직원을 고용하는 민간 가구 및 외국 대사관을 제외한 민간 및 공공 부문의 데이터를 다룹니다. WPI는 방위군 일자리, 비법인 사업주 및 기타 인구를 제외한 고용주의 목표 인구에 대한 데이터를 반영합니다. 이 지표는 정규직, 시간제, 영구직 및 일반직 일자리를 포함합니다.

임금물가지수는 초과근무수당, 상여금, 수당 등에 영향을 받지 않는 근로자에게 지급되는 지급액을 고려합니다. 부정적인 동기(벌점)의 요소도 계산에서 제외됩니다. 이 지수는 특정 기준 기간(현재 2008/2009년 기간)과 관련하여 계산됩니다.

임금물가지수는 소비지출의 선행지표입니다. 또한, 그것은 인플레이션 압력의 핵심 지표 중 하나입니다. 따라서, WPI는 호주 준비 은행에 의해 통화정책 효과를 평가할 때 선호되는 데이터 출처 중 하나로 사용됩니다.

지표 성장률은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

