호주임금가격지수(WPI) q/q는 이전 분기 대비 보고된 공공부문과 민간기업의 평균임금수준 변화를 나타냅니다.

WPI는 수행된 작업의 품질 또는 수량 변화에 영향을 받지 않고 시간에 따른 변화를 측정합니다. 계산 방법론은 노동 시장의 구조적 변화의 영향으로부터 보호를 제공합니다.

이 지수는 약 3,000개 호주 기업을 대상으로 한 설문 조사 결과를 바탕으로 산출됩니다. 선정된 고용주로부터 약 18,000개의 매칭 일자리와 관련된 임금 데이터를 수집합니다. 이 조사는 농업, 임업 또는 어업에 종사하는 기업, 직원을 고용하는 민간 가구 및 외국 대사관을 제외한 민간 및 공공 부문의 데이터를 다룹니다. WPI는 방위군 일자리, 비법인 사업주 및 기타 인구를 제외한 고용주의 목표 인구에 대한 데이터를 반영합니다. 이 지표는 정규직, 시간제, 영구직 및 일반직 일자리를 포함합니다.

임금물가지수는 초과근무수당, 상여금, 수당 등에 영향을 받지 않는 근로자에게 지급되는 지급액을 고려합니다. 부정적인 동기(벌점)의 요소도 계산에서 제외됩니다. 이 지수는 특정 기준 기간(현재 2008/2009년 기간)과 관련하여 계산됩니다.

임금물가지수는 소비지출의 선행지표입니다. 또한, 그것은 인플레이션 압력의 핵심 지표 중 하나입니다. 따라서, WPI는 호주 준비 은행에 의해 통화정책 효과를 평가할 때 선호되는 데이터 출처 중 하나로 사용됩니다.

지표 성장률은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: