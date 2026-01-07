호주 빌딩 자본 지출 q/q (Australia Building Capital Expenditure q/q)
|낮음
|2.1%
|0.5%
|
0.3%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.2%
|
2.1%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주 건물 자본 지출 q/q는 이전 분기 대비 보고된 분기의 건물 및 구조물의 건설에 대한 민간 자본 지출을 반영합니다. 이 지표는 호주 통계청이 (일반적으로 인정되는 분류에 따라) 국가 경제의 다른 부문을 대표하는 9,000개 민간 기업을 대상으로 조사한 자료를 바탕으로 계산됩니다.
농업, 임업, 어업, 교육, 의료, 연금 보험 기금 등은 계산에서 제외됩니다. 부서, 정부 당국 및 기타 국가 기관의 지출도 계산에서 제외됩니다.
이 샘플에는 직원 수가 적은 회사는 포함되지 않습니다. 그들은 국가 건설 자본 지출에 거의 영향을 미치지 않는 것으로 여겨집니다. 이 샘플은 분기별로 검토되는데, 활동을 중단한 기업은 조사 대상에서 제외되고, 신규 기업은 포함됩니다.
이 조사는 새로운 건물과 기술 구조, 복원 및 재건, 엔지니어링 통신 및 기타 유형의 고정 자산을 포함합니다. 또한, 계산에는 도로, 교량, 부두, 항구, 철도 노선, 파이프라인 등의 건설이 포함됩니다.
자본 지출의 증가는 사업 발전을 나타냅니다. 따라서, 지표는 중장기 경제활동 성장의 간접적인 척도가 될 수 있습니다. 그것의 단기적인 해석은 건설 승인과 호주 건설 지수와 관련이 있습니다. 이러한 지표의 성장은 건설 산업에 긍정적인 것으로 보여질 수 있으며, 이는 다시 GDP에 상당한 기여를 하고 있습니다.
지표 성장은 호주 달러에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"호주 빌딩 자본 지출 q/q (Australia Building Capital Expenditure q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용