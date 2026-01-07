호주 건물 자본 지출 q/q는 이전 분기 대비 보고된 분기의 건물 및 구조물의 건설에 대한 민간 자본 지출을 반영합니다. 이 지표는 호주 통계청이 (일반적으로 인정되는 분류에 따라) 국가 경제의 다른 부문을 대표하는 9,000개 민간 기업을 대상으로 조사한 자료를 바탕으로 계산됩니다.

농업, 임업, 어업, 교육, 의료, 연금 보험 기금 등은 계산에서 제외됩니다. 부서, 정부 당국 및 기타 국가 기관의 지출도 계산에서 제외됩니다.

이 샘플에는 직원 수가 적은 회사는 포함되지 않습니다. 그들은 국가 건설 자본 지출에 거의 영향을 미치지 않는 것으로 여겨집니다. 이 샘플은 분기별로 검토되는데, 활동을 중단한 기업은 조사 대상에서 제외되고, 신규 기업은 포함됩니다.

이 조사는 새로운 건물과 기술 구조, 복원 및 재건, 엔지니어링 통신 및 기타 유형의 고정 자산을 포함합니다. 또한, 계산에는 도로, 교량, 부두, 항구, 철도 노선, 파이프라인 등의 건설이 포함됩니다.

자본 지출의 증가는 사업 발전을 나타냅니다. 따라서, 지표는 중장기 경제활동 성장의 간접적인 척도가 될 수 있습니다. 그것의 단기적인 해석은 건설 승인과 호주 건설 지수와 관련이 있습니다. 이러한 지표의 성장은 건설 산업에 긍정적인 것으로 보여질 수 있으며, 이는 다시 GDP에 상당한 기여를 하고 있습니다.

지표 성장은 호주 달러에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: