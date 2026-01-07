호주 준비 은행 주택신용m/m은 신고된 달에 개인에게 주택 구입을 위한 주택대출금액이 전월에 비해 변동된 것을 반영합니다.

총 지표수에는 주택 구입을 위한 모든 주택담보대출과 전매 또는 전세를 위한 주택 구입을 위해 투자자가 가져간 주택담보대출에 대한 통계가 포함되어 있습니다. 전체 보고서에는 이 두 가지 범주의 대출자에 대한 별도의 수치가 포함되어 있습니다.

주택 신용도는 한국의 은행 부문 발전 수준, 소비자 복지 수준, 그리고 부분적으로 주택 시장의 상황을 특징짓는다. 이 지표는 예측이 안 됩니다: 사람들은 보통 금리가 낮아지거나 노동시장이 커질 때 더 많은 주택담보대출을 받습니다. 이 수치는 좀처럼 별도의 지표로 해석되지 않으며 보통 소비지출, 임금, 은행권 발전 등 다른 지표와 연계해 분석합니다.

일반적으로 호주의 주택 신용 증가는 경제 활동의 증가를 나타내기 때문에 호주 달러에 긍정적인 것으로 여겨집니다.

