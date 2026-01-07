호주 준비 은행(RBA) 주택 크레딧 m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)
|낮음
|0.6%
|
0.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
0.6%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주 준비 은행 주택신용m/m은 신고된 달에 개인에게 주택 구입을 위한 주택대출금액이 전월에 비해 변동된 것을 반영합니다.
총 지표수에는 주택 구입을 위한 모든 주택담보대출과 전매 또는 전세를 위한 주택 구입을 위해 투자자가 가져간 주택담보대출에 대한 통계가 포함되어 있습니다. 전체 보고서에는 이 두 가지 범주의 대출자에 대한 별도의 수치가 포함되어 있습니다.
주택 신용도는 한국의 은행 부문 발전 수준, 소비자 복지 수준, 그리고 부분적으로 주택 시장의 상황을 특징짓는다. 이 지표는 예측이 안 됩니다: 사람들은 보통 금리가 낮아지거나 노동시장이 커질 때 더 많은 주택담보대출을 받습니다. 이 수치는 좀처럼 별도의 지표로 해석되지 않으며 보통 소비지출, 임금, 은행권 발전 등 다른 지표와 연계해 분석합니다.
일반적으로 호주의 주택 신용 증가는 경제 활동의 증가를 나타내기 때문에 호주 달러에 긍정적인 것으로 여겨집니다.
마지막 값:
실제 자료
"호주 준비 은행(RBA) 주택 크레딧 m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용