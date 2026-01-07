캘린더섹션

경제 달력

국가

호주 고용 변화 (Australia Employment Change)

국가:
호주
AUD, 호주 달러
소스:
호주 통계청 (Australian Bureau of Statistics)
분야:
노동
중간 -21.3 K 15.5 K
41.1 K
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
11.7 K
-21.3 K
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

호주 고용 변화는 보고된 달에 공식적으로 고용된 호주인들의 수의 변화를 측정합니다.

이 지표는 월간 인구 조사를 기준으로 계산됩니다. 이 조사는 약 26,000개의 개인 주거지를 표본으로 한 것으로, 15세 이상 호주 시민의 약 0.32%를 대상으로 합니다. 이번 조사에는 상임이사국, 해외 정부의 외교 인력, 호주 주재 해외 거주자, 호주 주재 비호주 방위군 구성원은 포함되지 않습니다.

취업한 시민은 신고한 주간에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 만 15세 이상의 사람을 포함합니다:

  • 급여, 수익, 수수료 또는 천연 제품을 위해 회사, 주 기관 또는 농장에서 최소 1시간 이상 일함
  • 가정 사업체 또는 농장에서 최소 1시간 이상 무보수로 일함
  • 영구직에 있었지만 여러 가지 이유로 휴직(파업, 임시휴직 등)
  • 사업주였지만 일하지 않음

고용은 주요 경제 건강 지표 중 하나입니다. 고용증가는 경기강화의 지표로 사회복지 지표일 뿐 아니라 소비지출의 선행지표이기도 하다. 따라서, 인구 고용의 변화는 간접적으로 호주 GDP에 영향을 미칩니다.

또한 고용 증가는 노동시장 강세의 신호이고 호주 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"호주 고용 변화 (Australia Employment Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-21.3 K
15.5 K
41.1 K
10월 2025
42.2 K
5.7 K
12.8 K
9월 2025
14.9 K
30.9 K
-11.9 K
8월 2025
-5.4 K
24.4 K
26.5 K
7월 2025
24.5 K
21.4 K
1.0 K
6월 2025
2.0 K
40.2 K
-1.1 K
5월 2025
-2.5 K
44.2 K
87.6 K
4월 2025
89.0 K
36.5 K
36.4 K
3월 2025
32.2 K
-7.1 K
-57.5 K
2월 2025
-52.8 K
59.7 K
30.5 K
1월 2025
44.0 K
57.4 K
60.0 K
12월 2024
56.3 K
16.6 K
28.2 K
11월 2024
35.6 K
24.4 K
12.1 K
10월 2024
15.9 K
60.0 K
61.3 K
9월 2024
64.1 K
50.5 K
42.6 K
8월 2024
47.5 K
38.7 K
48.9 K
7월 2024
58.2 K
50.5 K
52.3 K
6월 2024
50.2 K
42.0 K
39.5 K
5월 2024
39.7 K
0.4 K
37.4 K
4월 2024
38.5 K
33.2 K
-5.9 K
3월 2024
-6.6 K
23.0 K
117.6 K
2월 2024
116.5 K
4.5 K
15.3 K
1월 2024
0.5 K
11.5 K
-62.7 K
12월 2023
-65.1 K
14.0 K
72.6 K
11월 2023
61.5 K
48.0 K
42.7 K
10월 2023
55.0 K
52.4 K
7.8 K
9월 2023
6.7 K
44.9 K
63.3 K
8월 2023
64.9 K
32.4 K
-1.4 K
7월 2023
-14.6 K
51.8 K
31.6 K
6월 2023
32.6 K
37.2 K
76.5 K
5월 2023
75.9 K
2.6 K
-4.0 K
4월 2023
-4.3 K
38.1 K
61.1 K
3월 2023
53.0 K
41.6 K
63.6 K
2월 2023
64.6 K
-18.6 K
-10.9 K
1월 2023
-11.5 K
-12.8 K
-20.0 K
12월 2022
-14.6 K
32.7 K
58.3 K
11월 2022
64.0 K
46.5 K
43.1 K
10월 2022
32.2 K
-12.2 K
-3.8 K
9월 2022
0.9 K
-12.6 K
36.3 K
8월 2022
33.5 K
34.3 K
-40.9 K
7월 2022
-40.9 K
38.4 K
88.4 K
6월 2022
88.4 K
-28.5 K
60.6 K
5월 2022
60.6 K
-13.4 K
4.4 K
4월 2022
4.0 K
40.5 K
20.3 K
3월 2022
17.9 K
-22.4 K
77.4 K
2월 2022
77.4 K
-76.7 K
28.3 K
1월 2022
12.9 K
28.3 K
64.8 K
12월 2021
64.8 K
139.3 K
366.1 K
11월 2021
366.1 K
-89.1 K
-56.0 K
10월 2021
-46.3 K
-104.4 K
-141.1 K
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드