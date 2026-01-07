호주 고용 변화는 보고된 달에 공식적으로 고용된 호주인들의 수의 변화를 측정합니다.

이 지표는 월간 인구 조사를 기준으로 계산됩니다. 이 조사는 약 26,000개의 개인 주거지를 표본으로 한 것으로, 15세 이상 호주 시민의 약 0.32%를 대상으로 합니다. 이번 조사에는 상임이사국, 해외 정부의 외교 인력, 호주 주재 해외 거주자, 호주 주재 비호주 방위군 구성원은 포함되지 않습니다.

취업한 시민은 신고한 주간에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 만 15세 이상의 사람을 포함합니다:

급여, 수익, 수수료 또는 천연 제품을 위해 회사, 주 기관 또는 농장에서 최소 1시간 이상 일함

가정 사업체 또는 농장에서 최소 1시간 이상 무보수로 일함

영구직에 있었지만 여러 가지 이유로 휴직(파업, 임시휴직 등)

사업주였지만 일하지 않음

고용은 주요 경제 건강 지표 중 하나입니다. 고용증가는 경기강화의 지표로 사회복지 지표일 뿐 아니라 소비지출의 선행지표이기도 하다. 따라서, 인구 고용의 변화는 간접적으로 호주 GDP에 영향을 미칩니다.

또한 고용 증가는 노동시장 강세의 신호이고 호주 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: