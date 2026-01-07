호주 고용 변화 (Australia Employment Change)
|중간
|-21.3 K
|15.5 K
|
41.1 K
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|11.7 K
|
-21.3 K
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주 고용 변화는 보고된 달에 공식적으로 고용된 호주인들의 수의 변화를 측정합니다.
이 지표는 월간 인구 조사를 기준으로 계산됩니다. 이 조사는 약 26,000개의 개인 주거지를 표본으로 한 것으로, 15세 이상 호주 시민의 약 0.32%를 대상으로 합니다. 이번 조사에는 상임이사국, 해외 정부의 외교 인력, 호주 주재 해외 거주자, 호주 주재 비호주 방위군 구성원은 포함되지 않습니다.
취업한 시민은 신고한 주간에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 만 15세 이상의 사람을 포함합니다:
- 급여, 수익, 수수료 또는 천연 제품을 위해 회사, 주 기관 또는 농장에서 최소 1시간 이상 일함
- 가정 사업체 또는 농장에서 최소 1시간 이상 무보수로 일함
- 영구직에 있었지만 여러 가지 이유로 휴직(파업, 임시휴직 등)
- 사업주였지만 일하지 않음
고용은 주요 경제 건강 지표 중 하나입니다. 고용증가는 경기강화의 지표로 사회복지 지표일 뿐 아니라 소비지출의 선행지표이기도 하다. 따라서, 인구 고용의 변화는 간접적으로 호주 GDP에 영향을 미칩니다.
또한 고용 증가는 노동시장 강세의 신호이고 호주 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"호주 고용 변화 (Australia Employment Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용