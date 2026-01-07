호주 준비 은행(RBA) 조정 평균소비자물가지수(CPI) y/y는 보고분기의 상품과 서비스에 대한 물가의 가중평균변동률을 전년도 같은 분기와 비교하여 측정합니다.

이것은 핵심 인플레이션을 평가하기 위한 대안적 접근법 중 하나입니다. 가격 변동폭이 가장 작은 소비자 바스켓 요소 중 15%, 가장 큰 바스켓 요소 중 15%는 지수 계산에서 제외됩니다. 소비자 인플레이션은 나머지 세트를 기준으로 평가됩니다.

이러한 "조정"의 근거는 특정 상품의 가격에 때때로 매우 크거나 아주 작은 변화가 있다는 것입니다. 이는 모든 가격 변동의 통상적인 평균에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이러한 변경은 다른 상품과 서비스의 가격 변동을 대표하지 않습니다. 또한 CPI 바스켓에서 가중치가 매우 큰 지출 항목은 평균 값에 변동성을 추가할 수 있습니다. 위의 모든 이유로 인해 이러한 "노이즈" 항목은 계산된 표본에서 제외됩니다.

CPI 계산에 대한 이러한 수정은 호주 준비 은행에 의해 제안되었습니다. RBA의 이사회는 소비자 인플레이션에 대한 가장 객관적인 평가를 필요로 합니다. 결국, RBA의 금리 변동의 주요 요인 중 하나로 여겨지는 것은 소비자 인플레이션입니다.

조정된 평균 CPI가 증가하면 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: