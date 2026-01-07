Westpac-MI 호주 소비자 정서 m/m (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)
웨스트팩-MI 소비자 정서 m/m은 호주 경제활동에 대한 소비자 신뢰수준의 변화를 전월에 비해 반영하고 있습니다. 예상보다 높은 판독값은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
12월 2025
N/D
7.9%
12.8%
11월 2025
12.8%
0.6%
5.7%
8월 2025
5.7%
-0.3%
0.5%
6월 2025
0.5%
-1.0%
2.2%
5월 2025
2.2%
0.3%
4.0%
3월 2025
4.0%
0.1%
-0.7%
1월 2025
-0.7%
0.0%
-2.0%
12월 2024
-2.0%
1.8%
5.3%
11월 2024
5.3%
3.0%
6.2%
10월 2024
6.2%
-0.5%
9월 2024
-0.5%
2.8%
8월 2024
2.8%
1.2%
-1.1%
7월 2024
-1.1%
-0.9%
1.7%
6월 2024
1.7%
-1.1%
-0.3%
5월 2024
-0.3%
2.8%
-2.4%
4월 2024
-2.4%
-1.8%
3월 2024
-1.8%
6.2%
2월 2024
6.2%
-1.3%
1월 2024
-1.3%
-2.1%
2.7%
12월 2023
2.7%
0.1%
-2.6%
11월 2023
-2.6%
2.4%
2.9%
10월 2023
2.9%
-1.6%
-1.5%
9월 2023
-1.5%
-0.4%
8월 2023
-0.4%
-1.5%
2.7%
7월 2023
2.7%
2.7%
0.2%
6월 2023
0.2%
0.0%
-7.9%
5월 2023
-7.9%
-1.7%
9.4%
4월 2023
9.4%
0.8%
0.0%
3월 2023
0.0%
0.1%
-6.9%
2월 2023
-6.9%
-0.2%
5.0%
1월 2023
5.0%
-0.1%
3.0%
12월 2022
3.0%
0.0%
-6.9%
11월 2022
-6.9%
0.3%
-0.9%
10월 2022
-0.9%
-0.2%
3.9%
9월 2022
3.9%
-0.3%
-3.0%
8월 2022
-3.0%
0.6%
-3.0%
7월 2022
-3.0%
-4.5%
6월 2022
-4.5%
-0.7%
-5.6%
5월 2022
-5.6%
0.7%
-0.9%
4월 2022
-0.9%
0.5%
-4.2%
3월 2022
-4.2%
-1.1%
-1.3%
2월 2022
-1.3%
0.4%
-2.0%
1월 2022
-2.0%
1.2%
-1.0%
12월 2021
-1.0%
-1.6%
0.6%
11월 2021
0.6%
-0.5%
-1.5%
10월 2021
-1.5%
2.4%
2.0%
9월 2021
2.0%
-0.6%
-4.4%
8월 2021
-4.4%
-2.4%
1.5%
7월 2021
1.5%
2.5%
-5.2%
6월 2021
-5.2%
2.1%
-4.8%
