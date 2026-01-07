호주 준비 은행(RBA) 금리 결정은 호주 달러 시세에 영향을 미치는 가장 중요한 경제 사건 중 하나입니다. 그 결정은 RBA 이사회에 의해 채택되었습니다.

국가의 통화 정책이 결정되는 이사회 회의는 매년 11회(매월, 1월 제외) 열립니다. 위원들은 현재의 경제성향(내부 의제와 세계경제의 상태, 금융 및 경제상황에 영향을 미치는 주요 사건)을 검토하고 통화정책 조치와 이자율을 의결

이사회 금리 결정은 회의 후에 발표됩니다.

RBA는 인플레이션이 목표 수준으로 상승하도록 돕기 위해 금리를 인하할 수도 있습니다. 반대로, 인플레이션이 목표 수준을 초과할 경우, RBA는 호주 달러를 더 비싸게 만들려고 할 것이며, 이에 따라 (다른 조치의 복합적인 추가) 금리가 인상됩니다.

따라서 호주 준비 은행의 각 금리 결정은 (특히 금리가 변경될 때) AUD 시세에 직접적인 영향을 미칩니다. 인상 결정은 통상 AUD 시세의 증가로 이어집니다.

마지막 값: