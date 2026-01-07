호주 투자 주택 대출 m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)
|낮음
|17.6%
|
2.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
17.6%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주투자주택대출 m/m은 전월 대비 신고된 달의 투자주택 건설 및 매입에 대한 대출금액의 변동을 측정합니다.
이 지수에는 은행과 비은행 신용기관이 신고한 달에 발행한 대출이 포함되어 있습니다. 은행, 건축 사회, 신용 조합 및 협동조합, 보험 회사, 일반 정부 기업, 퇴직금, 중개인을 통해 대출자에게 자금을 제공하는 도매 대부업체, 등록 금융 회사 등이 해당됩니다.
계산을 위한 데이터는 은행, 신용 협동조합, 건축 협회, 등록 금융 회사가 주 기관에 제출하는 보고서에서 도출됩니다. 보고 양식에는 이에 대한 특수 필드가 포함되어 있습니다. 다른 신용 기관의 데이터는 호주 통계국에 의해 직접 수집됩니다.
투자주택대출 시장의 활동 변동에 대한 객관적인 이유만을 반영하도록 계절적 요인을 조정 예를 들어, 부활절은 3월과 4월 추정치에 영향을 미칠 수 있습니다.
투자주택대출이 많으면 부동산 시장 성장세를 의미합니다. 또한, 더 높은 수치는 국가 경제에 대한 기업 신뢰의 증가를 말합니다: 기업들은 그들의 미래 소득을 확신하기 때문에 대출을 받을 준비가 되어 있다는 것입니다. 따라서 지수 상승은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"호주 투자 주택 대출 m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
