호주 민간 신자본 지출 q/q는 이전 분기와 비교하여 보고되는 분기에 건설 및 장비에 대한 민간 기업의 총 지출을 측정합니다. 여러 자산 유형에 대해 개별 값을 계산한 다음 단일 지표로 요약됩니다.

새로운 자본 지출에는 새로운 유형 자산의 구입이나 구조 조정 및 현대화가 포함됩니다.

이 지표는 호주 경제의 가장 중요한 부문인 제조업과 광업과 다른 산업에서의 자본 지출에 대한 별도의 데이터를 제공합니다. 다음 부문은 농림 어업, 행정 및 안전, 교육, 의료, 연금 보험 기금 등 계산에 포함되지 않습니다. 이 지표는 민간기업의 자본 지출만 포함하므로 공공부문 사업부문은 계산에 포함되지 않습니다.

신규 자본 지출 규모는 호주 통계청이 호주 내 9,000개 민간 기업을 대상으로 조사한 자료를 토대로 산출됩니다. 이 샘플은 분기별로 업데이트되어 폐쇄된 회사를 제외시키고 통계적으로 중요한 새 회사를 목록에 추가합니다. 10인 미만 기업은 계산대상에서 제외됩니다.

기업들은 설문지를 작성하는데, 3가지 기본 수치 즉, 보고된 기간의 실제 지출, 단기 및 장기 기대치(예측치를 작성할 수 있는 기준)를 제공합니다.

자본 지출은 산업 발전의 주요 지표입니다. 지표 증가는 AUD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: