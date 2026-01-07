호주 새 자본 지출 q/q (Australia Private New Capital Expenditure q/q)
|중간
|6.4%
|-0.2%
|
0.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|5.4%
|
6.4%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주 민간 신자본 지출 q/q는 이전 분기와 비교하여 보고되는 분기에 건설 및 장비에 대한 민간 기업의 총 지출을 측정합니다. 여러 자산 유형에 대해 개별 값을 계산한 다음 단일 지표로 요약됩니다.
새로운 자본 지출에는 새로운 유형 자산의 구입이나 구조 조정 및 현대화가 포함됩니다.
이 지표는 호주 경제의 가장 중요한 부문인 제조업과 광업과 다른 산업에서의 자본 지출에 대한 별도의 데이터를 제공합니다. 다음 부문은 농림 어업, 행정 및 안전, 교육, 의료, 연금 보험 기금 등 계산에 포함되지 않습니다. 이 지표는 민간기업의 자본 지출만 포함하므로 공공부문 사업부문은 계산에 포함되지 않습니다.
신규 자본 지출 규모는 호주 통계청이 호주 내 9,000개 민간 기업을 대상으로 조사한 자료를 토대로 산출됩니다. 이 샘플은 분기별로 업데이트되어 폐쇄된 회사를 제외시키고 통계적으로 중요한 새 회사를 목록에 추가합니다. 10인 미만 기업은 계산대상에서 제외됩니다.
기업들은 설문지를 작성하는데, 3가지 기본 수치 즉, 보고된 기간의 실제 지출, 단기 및 장기 기대치(예측치를 작성할 수 있는 기준)를 제공합니다.
자본 지출은 산업 발전의 주요 지표입니다. 지표 증가는 AUD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"호주 새 자본 지출 q/q (Australia Private New Capital Expenditure q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용