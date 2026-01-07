캘린더섹션

경제 달력

국가

호주 새 자본 지출 q/q (Australia Private New Capital Expenditure q/q)

국가:
호주
AUD, 호주 달러
소스:
호주 통계청 (Australian Bureau of Statistics)
분야:
비즈니스
중간 6.4% -0.2%
0.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
5.4%
6.4%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

호주 민간 신자본 지출 q/q는 이전 분기와 비교하여 보고되는 분기에 건설 및 장비에 대한 민간 기업의 총 지출을 측정합니다. 여러 자산 유형에 대해 개별 값을 계산한 다음 단일 지표로 요약됩니다.

새로운 자본 지출에는 새로운 유형 자산의 구입이나 구조 조정 및 현대화가 포함됩니다.

이 지표는 호주 경제의 가장 중요한 부문인 제조업과 광업과 다른 산업에서의 자본 지출에 대한 별도의 데이터를 제공합니다. 다음 부문은 농림 어업, 행정 및 안전, 교육, 의료, 연금 보험 기금 등 계산에 포함되지 않습니다. 이 지표는 민간기업의 자본 지출만 포함하므로 공공부문 사업부문은 계산에 포함되지 않습니다.

신규 자본 지출 규모는 호주 통계청이 호주 내 9,000개 민간 기업을 대상으로 조사한 자료를 토대로 산출됩니다. 이 샘플은 분기별로 업데이트되어 폐쇄된 회사를 제외시키고 통계적으로 중요한 새 회사를 목록에 추가합니다. 10인 미만 기업은 계산대상에서 제외됩니다.

기업들은 설문지를 작성하는데, 3가지 기본 수치 즉, 보고된 기간의 실제 지출, 단기 및 장기 기대치(예측치를 작성할 수 있는 기준)를 제공합니다.

자본 지출은 산업 발전의 주요 지표입니다. 지표 증가는 AUD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"호주 새 자본 지출 q/q (Australia Private New Capital Expenditure q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
6.4%
-0.2%
0.4%
2 Q 2025
0.2%
-1.0%
-0.2%
1 Q 2025
-0.1%
-0.1%
0.2%
4 Q 2024
-0.2%
0.7%
1.6%
3 Q 2024
1.1%
0.2%
-2.2%
2 Q 2024
-2.2%
0.7%
1.9%
1 Q 2024
1.0%
0.7%
0.9%
4 Q 2023
0.8%
0.7%
0.3%
3 Q 2023
0.6%
0.0%
3.4%
2 Q 2023
2.8%
0.0%
3.7%
1 Q 2023
2.4%
0.0%
3.0%
4 Q 2022
2.2%
-0.1%
0.6%
3 Q 2022
-0.6%
-0.1%
0.0%
2 Q 2022
-0.3%
-0.1%
0.4%
1 Q 2022
-0.3%
-0.1%
2.3%
4 Q 2021
1.1%
-0.1%
-1.1%
3 Q 2021
-2.2%
-0.1%
3.4%
2 Q 2021
4.4%
5.2%
6.0%
1 Q 2021
6.3%
-0.1%
4.2%
4 Q 2020
3.0%
-3.9%
-3.1%
3 Q 2020
-3.0%
-4.2%
-6.4%
2 Q 2020
-5.9%
-1.7%
-2.1%
1 Q 2020
-1.6%
0.1%
-2.6%
4 Q 2019
-2.8%
0.2%
-0.4%
3 Q 2019
-0.2%
1.3%
-0.6%
2 Q 2019
-0.5%
-0.5%
-1.3%
1 Q 2019
-1.7%
-0.3%
1.3%
4 Q 2018
2.0%
-1.1%
0.0%
3 Q 2018
-0.5%
-0.7%
-0.9%
2 Q 2018
-2.5%
2.9%
1.2%
1 Q 2018
0.4%
2.5%
0.2%
4 Q 2017
-0.2%
-1.3%
1.9%
3 Q 2017
1.0%
-1.8%
1.1%
2 Q 2017
0.8%
0.9%
1 Q 2017
0.3%
-1.0%
4 Q 2016
-2.1%
-3.3%
3 Q 2016
-4.0%
-5.2%
2 Q 2016
-5.4%
-5.2%
1 Q 2016
-5.2%
1.8%
4 Q 2015
0.8%
-8.4%
3 Q 2015
-9.2%
-4.4%
2 Q 2015
-4.0%
-4.7%
1 Q 2015
-4.4%
-1.7%
4 Q 2014
-2.2%
0.6%
3 Q 2014
0.2%
1.6%
2 Q 2014
1.1%
-2.5%
1 Q 2014
-4.2%
-4.5%
4 Q 2013
-5.2%
2.6%
3 Q 2013
3.6%
1.6%
2 Q 2013
4.0%
-4.1%
12
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드