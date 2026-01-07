캘린더섹션

호주 실업률 (Australia Unemployment Rate)

국가:
호주
AUD, 호주 달러
소스:
호주 통계청 (Australian Bureau of Statistics)
분야:
노동
중간 4.3% 4.4%
4.3%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
4.3%
4.3%
다음 발표 실제 예측
이전
호주 실업률은 전체 민간 노동력과 관련하여 실업자의 비율입니다. 지표 계산에서 지난 4주 동안 적극적으로 구직활동을 해 당장 일을 시작할 수 없는 사람을 실업자로 규정합니다. 이런 사람은 실업급여를 받든 상관없이 실업률에 포함됩니다.

이 지표는 월간 인구 조사를 기준으로 계산됩니다. 이 조사는 약 26,000개의 개인 주거지를 표본으로 한 것으로, 15세 이상 호주 시민의 약 0.32%를 대상으로 합니다. 이번 조사에는 상임이사국, 해외 정부의 외교 인력, 호주 주재 해외 거주자, 호주 주재 비호주 방위군 구성원은 포함되지 않습니다.

이 지표는 호주 노동 시장의 상태를 평가하는 데 가장 일반적으로 사용되는 비율입니다. 그것은 그 나라의 경제 발전의 핵심 지표 중 하나입니다. 그것은 예측 지표가 아닙니다. 그것의 성장 혹은 감소는 사실 경제 상황의 변화의 결과입니다.

호주 준비 은행은 당기 이자율을 결정하는 데 있어 실업률을 주요 변수 중 하나로 사용합니다. 실업률이 낮을수록 국가 경제 건전성에 대한 평가가 낙관적입니다. 반대로, 실업률의 증가는 호주 달러 시세에 부정적인 영향을 미칩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"호주 실업률 (Australia Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
4.3%
4.4%
4.3%
10월 2025
4.3%
4.4%
4.5%
9월 2025
4.5%
4.3%
4.3%
8월 2025
4.2%
4.2%
4.2%
7월 2025
4.2%
4.2%
4.3%
6월 2025
4.3%
4.0%
4.1%
5월 2025
4.1%
4.0%
4.1%
4월 2025
4.1%
4.0%
4.1%
3월 2025
4.1%
4.0%
4.0%
2월 2025
4.1%
4.1%
4.1%
1월 2025
4.1%
4.1%
4.0%
12월 2024
4.0%
4.1%
3.9%
11월 2024
3.9%
4.2%
4.1%
10월 2024
4.1%
4.2%
4.1%
9월 2024
4.1%
4.2%
4.1%
8월 2024
4.2%
4.1%
4.2%
7월 2024
4.2%
4.1%
4.1%
6월 2024
4.1%
4.0%
4.0%
5월 2024
4.0%
4.0%
4.1%
4월 2024
4.1%
4.0%
3.9%
3월 2024
3.8%
3.9%
3.7%
2월 2024
3.7%
4.1%
4.1%
1월 2024
4.1%
3.9%
3.9%
12월 2023
3.9%
3.7%
3.9%
11월 2023
3.9%
3.6%
3.8%
10월 2023
3.7%
3.6%
3.6%
9월 2023
3.6%
3.9%
3.7%
8월 2023
3.7%
3.6%
3.7%
7월 2023
3.7%
3.4%
3.5%
6월 2023
3.5%
3.8%
3.5%
5월 2023
3.6%
3.8%
3.7%
4월 2023
3.7%
3.3%
3.5%
3월 2023
3.5%
3.5%
3.5%
2월 2023
3.5%
3.9%
3.7%
1월 2023
3.7%
3.6%
3.5%
12월 2022
3.5%
3.2%
3.5%
11월 2022
3.4%
3.3%
3.4%
10월 2022
3.4%
3.6%
3.5%
9월 2022
3.5%
3.6%
3.5%
8월 2022
3.5%
3.2%
3.4%
7월 2022
3.4%
3.4%
3.5%
6월 2022
3.5%
3.8%
3.9%
5월 2022
3.9%
3.6%
3.9%
4월 2022
3.9%
4.1%
3.9%
3월 2022
4.0%
4.4%
4.0%
2월 2022
4.0%
4.1%
4.2%
1월 2022
4.2%
3.6%
4.2%
12월 2021
4.2%
4.3%
4.6%
11월 2021
4.6%
5.5%
5.2%
10월 2021
5.2%
4.7%
4.6%
