호주 소비자 물가 지수(CPI)는 기준 기간(현재 2011/12로 설정)과 관련하여 소비자 관점에서 상품과 서비스의 가격 변동을 측정합니다. 기준 연도의 지수 벤치마크는 100으로 설정됩니다. 따라서 지수값이 110포인트라면 기준시기와 비교해 가격이 10% 올랐다는 의미합니다.

CPI는 대도시 가구의 평균 지출에 기초한 고정 바스켓에 포함된 상품과 서비스의 가격 평가에 기초합니다. 바스켓은 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 그룹으로 구성됩니다. 바스켓 내용은 8대 도시 8천 가구를 대상으로 표본조사를 통해 결정됩니다. 바스켓 포지션은 가중치 중요도에 따라 순위가 매겨집니다. 바스켓은 현재 식품·무알코올 음료, 건강·의류·신발 등 11개 그룹으로 구성되어 있으며, 33개 하위그룹(예: 과일·채소, 신발, 의료·치과 서비스)과 87개 지출 클래스(과일·맥주·치과 서비스 등)로 나뉘게 됩니다.

소매 가격에 대한 데이터는 다양한 아울렛(슈퍼마켓, 호텔, 매장, 자동차 대리점, 서비스 산업 회사)과 온라인 매장에서 수집됩니다. CPI 계산 가격은 모든 세금을 포함합니다.

이 지수는 호주 경제 인플레이션 추정에 정부와 경제학자들이 사용합니다. 소비자 인플레이션은 그 나라의 경제 및 금융 시스템의 발전에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 또한 호주 준비 은행은 금리결정 채택시 소비자물가지수의 행태를 분석합니다. 따라서 지수 상승은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

