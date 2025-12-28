FNB/BER消費者信頼指数は、南アフリカの経済活動の消費者信頼のレベルを反映しています。

経済調査局は、主に南アフリカの都市部に住む2500人の成人の代表サンプルに対して四半期ごとの調査を実施しています。アンケートには、予想される経済発展、家計の財政状態、家具や家電製品などの耐久財を購入するための現在の条件の評価という3つの質問が含まれています。

結果の指数値は、状況を肯定的に評価し、肯定的な期待を持っている人口の割合から、否定的な評価の割合を引いたものです。理論的には、指数値は-100～100で変化します。しかし、歴史的に見て、-33は極端な不確実性と悲観論を示し、+ 23は最高レベルの消費者信頼感を示します。すべての指数計算年の平均値は+2であり、これが中立レベルと見なされています。

プラスの値は、消費者が同国の経済発展に自信を持っていることを示しているため、指標の伸びは南アフリカランドにとってプラスとみなすことができます。逆に、負の値はZAR相場を押し下げる可能性があります。

