失業率は、報告された月における南アフリカ市民の失業者数を反映しています。指標計算のためのデータは、南アフリカ統計局による世帯の四半期労働力調査中に収集されます。

失業者は、以下の条件に当てはまる15〜74歳の人と定義されます。

参照された週に雇用されていなかった、かつ

レポート直前の4週間に積極的に仕事を探したり、ビジネスを始めようとしていた、かつ

参照週に作業を開始する準備が整った、または

過去4週間に積極的に仕事を探していなかったが、将来開始する仕事があった。

調査結果に基づいて、南アフリカ統計局は完全なレポートを発行し、失業指標を民族、性別、年齢グループごとに分けています。全国的な指数の変更に加えて、州ごとに個別のデータが公開されています。

失業率は、社会的な観点からも経済的な観点からも重要です。<失業率の上昇は、個人の所得の低下、ひいては消費者活動の減少につながります。さらに、これは州予算に対する圧力を高め、税収を減少させます。したがって、予想を上回る指数値は、南アフリカ経済およびZAR相場にとってマイナスとみなされます。

直近値: