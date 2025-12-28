カレンダーセクション

経済指標カレンダー

南アフリカ建築許可前月比 (South Africa Building Permits m/m)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
南アフリカ統計局 (Statistics South Africa)
セクター
ビジネス
-5.0% -6.7%
0.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.4%
-5.0%
次の発表 実際 予測
建築許可前月比は、前月と比較して、参照月に承認された建設計画の変化を測定します。

この指標は、南アフリカ統計局が実施する大規模自治体の調査結果に基づいて計算されます。回答者は、承認された建設計画と完成したプロジェクトに関するデータを共有しています。民間企業に発行された建築許可に関する情報は、メール、電話、ファックスで収集されます。

すべての許可が建設開始につながるわけではないため、承認された計画のデータは完成した建物とは比較できません。さらに、建設が1年以内に開始されない場合は、申請書を新たに提出する必要があります。

月次調査のデータは、経済状況の監視と金融政策の策定に使用されるとともに、GDP評価および事業サイクルの複合先行指標の計算のための重要なデータソースです。

許可された許可の数の増加は、建設部門の拡大と国内の有利な経済状況を示しています。したがって、より高い測定値は、通常、南アフリカの通貨にとってプラスと見なされます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-5.0%
-6.7%
0.6%
9月 2025
1.8%
3.6%
11.1%
8月 2025
-0.6%
2.5%
7.1%
7月 2025
8.0%
-8.1%
-16.6%
6月 2025
-16.9%
2.6%
15.8%
5月 2025
15.8%
-0.4%
0.5%
4月 2025
0.7%
-2.5%
-10.0%
3月 2025
-11.6%
0.8%
6.8%
2月 2025
6.3%
7.0%
-4.6%
1月 2025
-5.5%
-11.8%
-3.8%
12月 2024
-4.8%
9.6%
-2.5%
11月 2024
-3.3%
9.4%
-2.5%
10月 2024
-2.4%
12.4%
9月 2024
12.5%
0.9%
8.0%
8月 2024
-8.3%
7.7%
7月 2024
-9.6%
6.6%
6月 2024
6.6%
-13.8%
5月 2024
-13.2%
0.0%
4月 2024
1.8%
1.6%
3月 2024
1.6%
-8.1%
39.9%
2月 2024
26.1%
15.5%
-18.7%
1月 2024
-19.3%
-1.6%
-12.2%
12月 2023
-11.1%
7.3%
16.0%
11月 2023
15.5%
-6.7%
-3.3%
10月 2023
-4.3%
5.0%
-3.5%
9月 2023
9.4%
-3.5%
-5.0%
8月 2023
-5.4%
-0.3%
-36.8%
7月 2023
-36.8%
0.4%
27.9%
6月 2023
36.1%
-0.5%
-15.3%
5月 2023
-15.4%
0.6%
10.1%
4月 2023
9.4%
-0.7%
-11.9%
3月 2023
-10.4%
0.9%
34.4%
2月 2023
29.5%
-1.2%
-17.8%
1月 2023
-16.9%
1.0%
-21.5%
12月 2022
-21.6%
-0.4%
15.9%
11月 2022
12.3%
0.1%
0.6%
10月 2022
-0.3%
0.2%
1.0%
9月 2022
-0.2%
-0.5%
6.3%
8月 2022
9.0%
0.8%
-9.8%
7月 2022
-11.4%
-1.0%
1.8%
6月 2022
3.0%
1.3%
3.3%
5月 2022
2.8%
-2.0%
-15.3%
4月 2022
-15.1%
2.9%
23.1%
3月 2022
23.3%
-3.4%
-27.2%
2月 2022
-27.4%
4.3%
20.7%
1月 2022
16.9%
-6.0%
-1.1%
12月 2021
2.0%
8.2%
13.0%
11月 2021
4.0%
-10.6%
2.5%
10月 2021
3.2%
12.7%
-2.8%
9月 2021
-3.6%
-14.1%
17.7%
