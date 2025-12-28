経済指標カレンダー
南アフリカ金生産量前年比 (South Africa Gold Production y/y)
|低
|-1.2%
|6.1%
|
5.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.3%
|
-1.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
金の生産量は、報告月の南アフリカでの金鉱業の生産量の前年同月と比較した変化を測定します。
南アフリカ統計局は、鉱物資源省が提供するデータに基づいて、毎月鉱業および販売指数を公開しています。採掘に関する情報を入手するために、同局は南アフリカで登録されている鉱業会社にインタビューを行います。
過去数年間で生産曲線が低下しているものの、南アフリカ共和国は、金鉱採掘国のトップ5に入っています。採掘記録は、採掘された金の量が1,000トンに達した1970年に設定されました。
金の採掘は南アフリカ経済の重要な要素であり、国のGDPと重要な雇用源に大きく貢献しています。生産データは、GDPとそのコンポーネントを推定するために使用され、GDPなどは政府の政策を監視するために使用されます。金の生産量の伸びは、国民経済にとって好ましいものであり、ZAR相場にとってプラスとみなすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ金生産量前年比 (South Africa Gold Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
