経済指標カレンダー
南アフリカ小売売上高前年比 (South Africa Retail Sales y/y)
小売売上高前月比は、報告月の南アフリカ小売売上高の前月に比べた変化を測定したものです。VATを含む実際の値の変化を反映しています。
南アフリカの貿易産業には、卸売業、自動車販売業、不動産業、飲食業(レストランおよびケータリング)および小売業の5つのサブセクターが含まれます。小売には、変更なしの製品の再販が含まれます。
この指標は、南アフリカ統計局がVAT支払者として登録した約3,000社を対象に実施した月次調査に基づいて計算されています。この調査サンプルは、非専門小売店、食品および飲料店、薬局、衣類および靴の小売業者、家具および家電製品、機器などの、すべてのタイプの小売企業を対象としています。企業は、販売量に応じて4つのカテゴリに分類されます。これに基づいて、異なるグループの企業に重みが割り当てられます。
見積もり前月比は、季節およびカレンダーの変動を排除するために季節的に調整されます。それでも、このような調整は長期の時系列に基づいており、近年特に売り上げが急増しているブラックフライデー効果を完全に考慮していません。小売売上高の長期的な傾向を評価するには、小売売上高指標の前年比バージョンを使用することをお勧めします。
毎月の小売売上高の指標は、GDPとその構成要素の計算の一部であり、経済状況の監視と金融政策の開発に使用されます。また、受信したデータにより、小売業界の比較効果の分析が可能になります。
小売売上高の伸びは、消費者活動の増加を示しており、ランド相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ小売売上高前年比 (South Africa Retail Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
