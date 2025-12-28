カレンダーセクション

経済指標カレンダー

南アフリカ準備銀行M3マネーサプライ前年比 (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
南アフリカ準備銀行(SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
セクター
金銭
N/D 5.11%
6.07%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

SARB M3マネーサプライ前年比は、基準月の南アフリカ経済で循環しているマネーサプライ全体の前年比と比較した割合の変化を測定します。これは、国民経済における財政の直接的な反映です。

M3マネーサプライには、流通している紙幣と硬貨、決済と現在の銀行口座の資金、需要と貯蓄預金、機関投資家向けマネーマーケットの資金、買戻契約と負債証券が含まれます。さまざまな通貨集計のうち、M3が最も安定しています。例えば、貯蓄金利のみが変更された場合、M1とM2は再展開されますが、M3は一定のままです。

一般に、マネーサプライM3の伸びとインフレ、経済成長、所得の伸びとの間には正の相関関係が想定されます。つまり、不十分なマネーサプライM3は他の3つの経済変数に悪影響を与え、結果として所得とインフレも増加するため、M3の増加は通貨にプラスの影響を与えるはずです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"南アフリカ準備銀行M3マネーサプライ前年比 (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
5.11%
6.07%
9月 2025
6.07%
5.88%
6.18%
8月 2025
6.18%
6.72%
6.75%
7月 2025
6.75%
6.56%
7.27%
6月 2025
7.27%
7.14%
6.86%
5月 2025
6.86%
7.28%
6.12%
4月 2025
6.12%
4.42%
5.75%
3月 2025
5.75%
5.70%
6.05%
2月 2025
6.05%
8.35%
7.10%
1月 2025
7.10%
6.87%
6.71%
12月 2024
6.71%
6.57%
7.77%
11月 2024
7.77%
8.89%
7.79%
10月 2024
7.79%
8.25%
7.25%
9月 2024
7.25%
6.38%
6.11%
8月 2024
6.11%
6.13%
5.88%
7月 2024
5.88%
5.64%
4.19%
6月 2024
4.19%
3.58%
4.72%
5月 2024
4.72%
3.59%
5.75%
4月 2024
5.75%
7.46%
6.85%
3月 2024
6.85%
5.98%
5.71%
2月 2024
5.71%
6.26%
6.61%
1月 2024
6.58%
8.07%
7.65%
12月 2023
7.63%
5.97%
5.46%
11月 2023
5.46%
6.45%
6.08%
10月 2023
6.08%
5.08%
7.67%
9月 2023
7.67%
7.21%
8.53%
8月 2023
8.52%
10.42%
9.30%
7月 2023
9.30%
9.89%
11.15%
6月 2023
11.15%
8.83%
10.30%
5月 2023
10.30%
11.21%
10.14%
4月 2023
10.14%
9.83%
8.90%
3月 2023
8.90%
8.08%
10.81%
2月 2023
10.81%
8.75%
9.57%
1月 2023
9.57%
8.55%
8.66%
12月 2022
8.66%
8.09%
8.76%
11月 2022
8.76%
7.15%
9.82%
10月 2022
9.82%
8.86%
8.75%
9月 2022
8.75%
8.03%
8.15%
8月 2022
8.15%
7.63%
8.15%
7月 2022
8.15%
7.54%
8.33%
6月 2022
8.33%
7.62%
7.24%
5月 2022
7.29%
7.94%
7.49%
4月 2022
7.50%
7.62%
8.43%
3月 2022
8.43%
9.49%
6.44%
2月 2022
6.44%
5.41%
5.65%
1月 2022
5.65%
7.41%
5.71%
12月 2021
5.71%
6.53%
6.36%
11月 2021
6.36%
3.86%
3.19%
10月 2021
3.19%
6.78%
4.01%
9月 2021
4.01%
3.98%
2.31%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード