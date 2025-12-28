建築許可前年比は、前年同月と比較して、参照月に承認された建設計画の変化を測定します。

この指標は、南アフリカ統計局が実施する大規模自治体の調査結果に基づいて計算されます。回答者は、承認された建設計画と完成したプロジェクトに関するデータを共有しています。民間企業に発行された建築許可に関する情報は、メール、電話、ファックスで収集されます。

すべての許可が建設開始につながるわけではないため、承認された計画のデータは完成した建物とは比較できません。さらに、建設が1年以内に開始されない場合は、申請書を新たに提出する必要があります。

月次調査のデータは、経済状況の監視と金融政策の策定に使用されるとともに、GDP評価および事業サイクルの複合先行指標の計算のための重要なデータソースです。

許可された許可の数の増加は、建設部門の拡大と国内の有利な経済状況を示しています。したがって、より高い値は、通常、国の通貨にとってプラスと見なされます。

直近値: