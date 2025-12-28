カレンダーセクション

南アフリカ建築許可前年比 (South Africa Building Permits y/y)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
南アフリカ統計局 (Statistics South Africa)
セクター
ビジネス
-6.9% -13.9%
2.0%
最後の発表 重要性 実際 予測
-14.5%
-6.9%
次の発表 実際 予測
建築許可前年比は、前年同月と比較して、参照月に承認された建設計画の変化を測定します。

この指標は、南アフリカ統計局が実施する大規模自治体の調査結果に基づいて計算されます。回答者は、承認された建設計画と完成したプロジェクトに関するデータを共有しています。民間企業に発行された建築許可に関する情報は、メール、電話、ファックスで収集されます。

すべての許可が建設開始につながるわけではないため、承認された計画のデータは完成した建物とは比較できません。さらに、建設が1年以内に開始されない場合は、申請書を新たに提出する必要があります。

月次調査のデータは、経済状況の監視と金融政策の策定に使用されるとともに、GDP評価および事業サイクルの複合先行指標の計算のための重要なデータソースです。

許可された許可の数の増加は、建設部門の拡大と国内の有利な経済状況を示しています。したがって、より高い値は、通常、国の通貨にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"南アフリカ建築許可前年比 (South Africa Building Permits y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-6.9%
-13.9%
2.0%
9月 2025
0.3%
-4.6%
2.1%
8月 2025
-8.8%
-6.9%
-5.3%
7月 2025
-4.7%
-3.4%
-12.5%
6月 2025
-13.3%
-1.1%
13.2%
5月 2025
13.2%
1.8%
-20.7%
4月 2025
-20.8%
2.7%
-4.6%
3月 2025
-6.7%
11.6%
-8.4%
2月 2025
-9.0%
11.8%
33.2%
1月 2025
31.8%
10.0%
13.8%
12月 2024
12.4%
1.9%
-1.5%
11月 2024
-2.0%
13.3%
21.6%
10月 2024
21.6%
19.3%
9月 2024
19.4%
-0.5%
-1.5%
8月 2024
-1.5%
6.7%
7月 2024
5.5%
-31.9%
6月 2024
-31.8%
-15.3%
5月 2024
-14.6%
2.9%
4月 2024
2.4%
-7.8%
3月 2024
-7.8%
-16.2%
-8.1%
2月 2024
-17.6%
0.5%
-13.5%
1月 2024
-14.7%
-2.9%
-17.1%
12月 2023
-16.1%
-10.3%
-26.0%
11月 2023
-26.6%
-15.8%
-22.6%
10月 2023
-23.3%
-16.8%
-22.5%
9月 2023
-22.1%
-8.4%
-25.3%
8月 2023
-25.6%
-3.3%
-17.3%
7月 2023
-17.3%
-1.5%
14.7%
6月 2023
10.8%
-5.8%
-12.0%
5月 2023
-12.0%
-4.7%
4.4%
4月 2023
3.7%
-12.8%
-17.4%
3月 2023
-18.0%
-13.5%
12.7%
2月 2023
8.6%
-9.2%
-40.0%
1月 2023
-40.4%
3.0%
-11.5%
12月 2022
-11.5%
7.5%
13.4%
11月 2022
8.7%
9.4%
8.9%
10月 2022
8.0%
11.4%
9.9%
9月 2022
8.6%
12.2%
12.6%
8月 2022
15.7%
6.2%
14.1%
7月 2022
13.2%
-111.2%
21.1%
6月 2022
19.0%
-121.8%
-6.8%
5月 2022
-7.4%
-118.1%
-8.6%
4月 2022
-8.3%
-107.4%
15.1%
3月 2022
15.9%
-99.8%
-19.3%
2月 2022
-19.5%
-93.2%
49.4%
1月 2022
44.5%
-114.7%
22.2%
12月 2021
24.8%
-131.7%
3.6%
11月 2021
-3.7%
-141.9%
3.3%
10月 2021
3.5%
-170.9%
29.6%
9月 2021
28.6%
-242.7%
33.4%
