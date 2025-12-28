経済指標カレンダー
南アフリカ純外貨準備 (South Africa Net International Reserves)
|低
|$70.024 B
|$70.112 B
|
$69.364 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$70.286 B
|
$70.024 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
総外貨準備高は、外貨および金準備金、特別引出権、IMF準備金ポジションおよびドル建てのその他の資産の合計額を測定します。純外貨準備金は、総準備金と国のIMFローン債務の差を反映しています。
総外貨準備高には、南アフリカ準備銀行が保管および管理する外貨建てが含まれます。これは、銀行が金融政策措置の実行、対外債務の資金調達、国の通貨レートに影響を与えるための金銭介入、およびその他の目的に使用できます。これらは、金と通貨で保護された金融資産です。
南アフリカの国際準備金は、最適レベルの準備の維持を目標とする南アフリカ準備銀行によって管理されています。
ZAR相場に対するこの指標の影響は、付随する要因に依存します。外貨準備高の伸びは、南アフリカ準備銀行の特定のインフレ目標に応じて、ランドを支持したり、圧力をかけたりする手段として役立つ可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ純外貨準備 (South Africa Net International Reserves)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
