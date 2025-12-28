小売売上高前年比は、指定された月の南アフリカでの小売売上の前年同月と比較した変化を示しています。VATを含む実際の値の変化を反映しています。

南アフリカの貿易産業には、卸売業、自動車販売業、不動産業、飲食業(レストランおよびケータリング)および小売業の5つのサブセクターが含まれます。小売には、変更なしの製品の再販が含まれます。

この指標は、南アフリカ統計局がVAT支払者として登録した約3,000社を対象に実施した月次調査に基づいて計算されています。この調査サンプルは、非専門小売店、食品および飲料店、薬局、衣類および靴の小売業者、家具および家電製品、機器などの、すべてのタイプの小売企業を対象としています。企業は、販売量に応じて4つのカテゴリに分類されます。これに基づいて、異なるグループの企業に重みが割り当てられます。

毎月の小売売上高の指標は、GDPとその構成要素の計算の一部であり、経済状況の監視と金融政策の開発に使用されます。また、受信したデータにより、小売業界の比較効果の分析が可能になります。

小売売上高の伸びは、消費者活動の増加を示しており、ランド相場にプラスの影響を与える可能性があります。

