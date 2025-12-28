カレンダーセクション

総新車販売台数前年比は、報告月の南アフリカの小売業者による販売台数の前年同月と比較した変化を測定します。

南アフリカ自動車製造業者協会(NAAMSA)は、車、中小型商用車、大型トラック、バスなどの車両タイプ別に分類した月次販売データを公開しています。統計には、国内販売と輸出が含まれます。後者は総売上高の大部分を占めています。さらに、レポートには来年の予測値が含まれています。 自動車産業は国のGDPと雇用に大きく貢献しているため、指標は経済の状態を反映しています。この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しており、指数の伸びは、ZAR相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"南アフリカ新車総販売量前年比 (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
12.5%
20.2%
16.0%
10月 2025
16.0%
21.5%
24.3%
9月 2025
24.3%
17.2%
18.7%
8月 2025
18.7%
6.5%
15.6%
7月 2025
15.6%
8.5%
18.7%
6月 2025
18.7%
10.8%
22.0%
5月 2025
22.0%
7.4%
11.9%
4月 2025
11.9%
6.6%
12.5%
3月 2025
12.5%
5.0%
7.3%
2月 2025
7.3%
4.5%
10.4%
1月 2025
10.4%
4.3%
2.5%
12月 2024
2.5%
5.4%
8.1%
11月 2024
8.1%
4.5%
5.5%
10月 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
9月 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
8月 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
7月 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
6月 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
5月 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
4月 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
3月 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
2月 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
1月 2024
-3.8%
-3.3%
12月 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
11月 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
10月 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
9月 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
8月 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
7月 2023
1.3%
29.4%
14.0%
6月 2023
14.0%
34.2%
10.1%
5月 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
4月 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
3月 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
2月 2023
2.6%
15.8%
4.8%
1月 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
12月 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
11月 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
10月 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
9月 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
8月 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
7月 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
6月 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
5月 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
4月 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
3月 2022
16.5%
33.9%
18.4%
2月 2022
18.4%
89.2%
19.5%
1月 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
12月 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
11月 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
10月 2021
6.1%
12127.8%
15.8%
123
