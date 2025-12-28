総新車販売台数前年比は、報告月の南アフリカの小売業者による販売台数の前年同月と比較した変化を測定します。

南アフリカ自動車製造業者協会(NAAMSA)は、車、中小型商用車、大型トラック、バスなどの車両タイプ別に分類した月次販売データを公開しています。統計には、国内販売と輸出が含まれます。後者は総売上高の大部分を占めています。さらに、レポートには来年の予測値が含まれています。 自動車産業は国のGDPと雇用に大きく貢献しているため、指標は経済の状態を反映しています。この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しており、指数の伸びは、ZAR相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: