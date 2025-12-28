経済指標カレンダー
南アフリカ新車総販売量前年比 (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)
|低
|12.5%
|20.2%
|
16.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|14.3%
|
12.5%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
総新車販売台数前年比は、報告月の南アフリカの小売業者による販売台数の前年同月と比較した変化を測定します。
南アフリカ自動車製造業者協会(NAAMSA)は、車、中小型商用車、大型トラック、バスなどの車両タイプ別に分類した月次販売データを公開しています。統計には、国内販売と輸出が含まれます。後者は総売上高の大部分を占めています。さらに、レポートには来年の予測値が含まれています。 自動車産業は国のGDPと雇用に大きく貢献しているため、指標は経済の状態を反映しています。この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しており、指数の伸びは、ZAR相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ新車総販売量前年比 (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用