経済指標カレンダー
南アフリカ新車総販売量 (South Africa Total New Vehicle Sales)
国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
セクター
ビジネス
|低
|54.896 K
|
55.973 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
54.896 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
総新車販売台数は、報告された月に南アフリカの小売業者が販売した車の数を測定します。
南アフリカ自動車製造業者協会(NAAMSA)は、車、中小型商用車、大型トラック、バスなどの車両タイプ別に分類した月次販売データを公開しています。統計には、国内販売と輸出が含まれます。後者は総売上高の大部分を占めています。さらに、レポートには来年の予測値が含まれています。
自動車産業は国のGDPと雇用に大きく貢献しているため、指標は経済の状態を反映しています。この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しており、予想よりも高い値はブラジルの南アフリカランド相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
"南アフリカ新車総販売量 (South Africa Total New Vehicle Sales)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
54.896 K
55.973 K
10月 2025
55.956 K
54.686 K
9月 2025
54.700 K
51.775 K
8月 2025
51.880 K
51.489 K
7月 2025
51.383 K
47.210 K
6月 2025
47.294 K
45.206 K
5月 2025
45.308 K
42.379 K
4月 2025
42.401 K
49.460 K
3月 2025
49.493 K
47.943 K
2月 2025
47.978 K
46.990 K
1月 2025
46.398 K
41.092 K
12月 2024
41.273 K
48.557 K
11月 2024
48.585 K
47.990 K
10月 2024
47.924 K
43.995 K
9月 2024
44.081 K
43.681 K
8月 2024
43.588 K
44.325 K
7月 2024
44.229 K
39.873 K
6月 2024
40.072 K
37.120 K
5月 2024
37.105 K
38.062 K
4月 2024
38.172 K
44.008 K
3月 2024
44.237 K
44.732 K
2月 2024
44.749 K
42.215 K
1月 2024
41.636 K
40.268 K
12月 2023
40.329 K
44.877 K
11月 2023
43.281 K
45.460 K
10月 2023
45.445 K
45.997 K
9月 2023
46.021 K
45.727 K
8月 2023
45.679 K
43.575 K
7月 2023
43.389 K
46.800 K
6月 2023
46.810 K
43.205 K
5月 2023
43.060 K
37.238 K
4月 2023
37.107 K
49.993 K
3月 2023
50.157 K
45.198 K
2月 2023
45.352 K
44.082 K
1月 2023
43.509 K
41.723 K
12月 2022
41.783 K
49.698 K
11月 2022
49.413 K
45.981 K
10月 2022
45.966 K
47.984 K
9月 2022
47.786 K
47.346 K
8月 2022
47.420 K
43.264 K
7月 2022
43.593 K
41.052 K
6月 2022
41.019 K
39.063 K
5月 2022
39.177 K
37.168 K
4月 2022
37.107 K
50.465 K
3月 2022
50.607 K
44.128 K
2月 2022
44.229 K
41.330 K
1月 2022
41.382 K
35.944 K
12月 2021
35.948 K
41.630 K
11月 2021
41.588 K
41.041 K
10月 2021
41.035 K
43.146 K
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用