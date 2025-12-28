鉱業生産前年比は、今月の鉱業生産量の前年同月と比較した変化の指標です。鉱業統計は、金、ダイヤモンド、鉄鉱石、プラチナ、その他の鉱物の生産を対象としています。生産変化の前年比の推定により、長期的な鉱業動向を評価できます。

南アフリカ統計局は、鉱物資源省が提供するデータに基づいて、毎月鉱業および販売指数を公開しています。採掘に関する情報を入手するために、同局は南アフリカで登録されている鉱業会社にアンケートを行います。

鉱業生産指数は、基準年(2015)を基準値(100)として計算されます。鉱物グループには、国のGDPへの貢献度に基づいて重みが割り当てられます。したがって、この重みは、鉱業全体にとって特定のグループの重要性を反映しています。さまざまな鉱物の割合は時間とともに変化し、重量は毎年見直されます。

鉱業は、国内のGDPに大きく貢献するとともに、重要な雇用源です。受信したデータは、GDPとそのコンポーネントを推定するために使用され、政府の政策を監視するために使用されます。鉱業生産量の伸びは、国民経済にとって好ましいものであり、南アフリカランドにとってプラスとみなすことができます。

