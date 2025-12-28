経済指標カレンダー
RMB/BER南アフリカ景況感指数 (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)
国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
セクター
ビジネス
|低
|44
|
39
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
RMB/BER景況感指数は、南アフリカの事業環境に関連する経済の一般的な状態を反映しています。これは、短期的に経済状況を分析するのに役立ちます。
経済調査局は、四半期ごとに製造および建設会社、小売業者および卸売業者、自動車販売業者の一定サンプルの調査を実施しています。これは少数の「if」質問を含む簡単で迅速な調査で、事業状況の短期分析用に設計されています。質問は本質的に定性的なものです。つまり、回答者は前の期間からの変化(増加、減少、変化なし)を評価するように求められます。
景況感指数値は0〜100で、0は悲観と極端な不確実性、50は中立性、100は最高の信頼性を示します。期待を上回る値は、南アフリカランドの相場にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
"RMB/BER南アフリカ景況感指数 (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
4 Q 2025
44
39
3 Q 2025
39
40
2 Q 2025
40
45
1 Q 2025
45
45
4 Q 2024
45
38
3 Q 2024
38
35
2 Q 2024
35
30
1 Q 2024
30
31
4 Q 2023
31
33
3 Q 2023
33
27
2 Q 2023
27
36
1 Q 2023
36
38
4 Q 2022
38
39
3 Q 2022
39
42
2 Q 2022
42
46
1 Q 2022
46
43
4 Q 2021
43
43
3 Q 2021
43
50
2 Q 2021
50
35
1 Q 2021
35
40
4 Q 2020
40
24
3 Q 2020
24
5
2 Q 2020
5
18
1 Q 2020
18
26
4 Q 2019
26
21
3 Q 2019
21
28
2 Q 2019
28
28
1 Q 2019
28
31
4 Q 2018
31
