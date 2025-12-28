RMB/BER景況感指数は、南アフリカの事業環境に関連する経済の一般的な状態を反映しています。これは、短期的に経済状況を分析するのに役立ちます。

経済調査局は、四半期ごとに製造および建設会社、小売業者および卸売業者、自動車販売業者の一定サンプルの調査を実施しています。これは少数の「if」質問を含む簡単で迅速な調査で、事業状況の短期分析用に設計されています。質問は本質的に定性的なものです。つまり、回答者は前の期間からの変化(増加、減少、変化なし)を評価するように求められます。

景況感指数値は0〜100で、0は悲観と極端な不確実性、50は中立性、100は最高の信頼性を示します。期待を上回る値は、南アフリカランドの相場にとってプラスと見なされます。

直近値: