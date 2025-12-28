南アフリカのマークイット購買担当者景気指数(PMI)は、約400の民間企業の購買担当者の月次調査に基づいてIHS Markitによって計算された事業状況の指標です。

購入は企業の生産活動に先行するため、購買担当者は他の会社の従業員よりも早く市場状況の変化を追跡できる場合があります。そのため、変更に最初に気付くのは購入の責任者です。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、農業、鉱業、製造、建設、サービス、卸売、小売業を含むすべての部門の大企業の最大数を網羅するように選択されています。

購買管理者は、作業の基本的なパラメータ(投入物価格と産出物価格、雇用、生産、新規注文など)を評価するアンケートを完成します。調査の参加者は、相対的な推定値を提供します。つまり、データが増加したか、減少したか、または変化していないかです。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。回答は、毎月前半に収集されます。

最終的な指数は、現在のレベルを「より高い」と評価する回答の割合に「変化なし」回答の割合の半分を追加することによって計算されます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、南アフリカの民間部門全体の事業活動をカバーする運用情報を提供しています。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。PMIの伸びは、良好な市況の指標であり、南アフリカランドにとってプラスとみなすことができます。

直近値: