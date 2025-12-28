カレンダーセクション

経済指標カレンダー

マークイット南アフリカ購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
マークイット (S&P Global)
セクター
ビジネス
49.0 48.8
48.8
最後の発表 重要性 実際 予測
48.7
49.0
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

南アフリカのマークイット購買担当者景気指数(PMI)は、約400の民間企業の購買担当者の月次調査に基づいてIHS Markitによって計算された事業状況の指標です。

購入は企業の生産活動に先行するため、購買担当者は他の会社の従業員よりも早く市場状況の変化を追跡できる場合があります。そのため、変更に最初に気付くのは購入の責任者です。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、農業、鉱業、製造、建設、サービス、卸売、小売業を含むすべての部門の大企業の最大数を網羅するように選択されています。

購買管理者は、作業の基本的なパラメータ(投入物価格と産出物価格、雇用、生産、新規注文など)を評価するアンケートを完成します。調査の参加者は、相対的な推定値を提供します。つまり、データが増加したか、減少したか、または変化していないかです。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。回答は、毎月前半に収集されます。

最終的な指数は、現在のレベルを「より高い」と評価する回答の割合に「変化なし」回答の割合の半分を追加することによって計算されます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、南アフリカの民間部門全体の事業活動をカバーする運用情報を提供しています。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。PMIの伸びは、良好な市況の指標であり、南アフリカランドにとってプラスとみなすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"マークイット南アフリカ購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
49.0
48.8
48.8
10月 2025
48.8
50.5
50.2
9月 2025
50.2
50.3
50.1
8月 2025
50.1
49.9
50.3
7月 2025
50.3
50.0
50.1
6月 2025
50.1
51.3
50.8
5月 2025
50.8
50.7
50.0
4月 2025
50.0
48.4
48.3
3月 2025
48.3
49.8
49.0
2月 2025
49.0
49.2
47.4
1月 2025
47.4
50.5
49.9
12月 2024
49.9
50.4
50.9
11月 2024
50.9
49.8
50.6
10月 2024
50.6
49.9
51.0
9月 2024
51.0
49.6
50.5
8月 2024
50.5
49.4
49.3
7月 2024
49.3
49.5
49.2
6月 2024
49.2
49.6
50.4
5月 2024
50.4
49.9
50.3
4月 2024
50.3
50.0
48.4
3月 2024
48.4
50.1
50.8
2月 2024
50.8
50.2
49.2
1月 2024
49.2
50.4
49.0
12月 2023
49.0
49.7
50.0
11月 2023
50.0
49.4
48.9
10月 2023
48.9
49.2
49.9
9月 2023
49.9
49.6
51.0
8月 2023
51.0
48.4
48.2
7月 2023
48.2
48.2
48.7
6月 2023
48.7
48.7
47.9
5月 2023
47.9
49.6
49.6
4月 2023
49.6
50.1
49.7
3月 2023
49.7
49.6
50.5
2月 2023
50.5
49.4
48.7
1月 2023
48.7
50.4
50.2
12月 2022
50.2
50.0
50.6
11月 2022
50.6
49.3
49.5
10月 2022
49.5
50.4
49.2
9月 2022
49.2
52.2
51.7
8月 2022
51.7
52.6
52.7
7月 2022
52.7
51.6
52.5
6月 2022
52.5
50.5
50.7
5月 2022
50.7
50.8
50.3
4月 2022
50.3
51.1
51.4
3月 2022
51.4
50.9
50.9
2月 2022
50.9
49.6
50.9
1月 2022
50.9
50.0
48.4
12月 2021
48.4
50.1
51.7
11月 2021
51.7
49.6
48.6
10月 2021
48.6
50.3
50.7
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード