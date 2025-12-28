経済指標カレンダー
南アフリカ工業生産前月比 (South Africa Manufacturing Production m/m)
|低
|1.0%
|0.0%
|
0.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.9%
|
1.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
工業生産量前月比は、南アフリカの鉱業、生産、電気、ガス供給を含むすべての製造部門企業の生産量の変化を反映しています。この指標は、前月から値がどれだけ変化したかを示します。
指標を計算するために、南アフリカ統計局は約3,000の製造会社を毎月調査しています。調査の統計単位は、生産活動の実行に必要なすべての機能を含み、それらを直接制御する法的単位または単位の組み合わせとして定義される企業です。サンプルは、VATおよび所得税の納税者として登録されている企業のリストに基づいて選択されます。
調査中に、回答者は売上と在庫に関するデータを提供し、それに基づいて会社の出力が計算されます。生産指数は、報告された期間の生産高と基準期間の生産量(100に等しくなります)の比率で、(基準期間は現在2015年に設定されています)。 工業生産量指数は、国の短期経済統計の最も重要な指標の1つです。アナリストは、これを使って、経済発展の早期変化を評価し、南アフリカのGDPを予測します。
指数の上昇は経済の拡大を示している可能性があり、南アフリカランドにとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ工業生産前月比 (South Africa Manufacturing Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
