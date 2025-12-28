経済指標カレンダー
南アフリカ鉱業生産前月比 (South Africa Mining Production m/m)
|低
|2.1%
|-0.5%
|
2.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.1%
|
2.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
鉱業生産前月比は、今月の鉱業生産量の前月と比較した変化の指標です。鉱業統計は、金、ダイヤモンド、鉄鉱石、プラチナ、その他の鉱物の生産を対象としています。
南アフリカ統計局は、鉱物資源省が提供するデータに基づいて、毎月鉱業および販売指数を公開しています。採掘に関する情報を入手するために、同局は南アフリカで登録されている鉱業会社にアンケートを行います。
鉱業生産指数は、基準年(2015)を基準値(100)として計算されます。鉱物グループには、国のGDPへの貢献度に基づいて重みが割り当てられます。したがって、この重みは、鉱業全体にとって特定のグループの重要性を反映しています。さまざまな鉱物の割合は時間とともに変化し、重量は毎年見直されます。
鉱業は、国内のGDPに大きく貢献するとともに、重要な雇用源です。受信したデータは、GDPとそのコンポーネントを推定するために使用され、政府の政策を監視するために使用されます。鉱業生産量の伸びは、国民経済にとって好ましいものであり、南アフリカランドにとってプラスとみなすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ鉱業生産前月比 (South Africa Mining Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用