製造業生産高前年比は、報告月の南アフリカの製造会社の生産量の前年同月と比較した変化を測定します。この指標は、鉱業、工業企業、電力、ガス、水道のすべての生産部門を対象としています。

指標を計算するために、南アフリカ統計局は約3,000の製造会社を毎月調査しています。調査の統計単位は、生産活動の実行に必要なすべての機能を含み、それらを直接制御する法的単位または単位の組み合わせとして定義される企業です。サンプルは、VATおよび所得税の納税者として登録されている企業のリストに基づいて選択されます。

調査中に、回答者は売上と在庫に関するデータを提供し、それに基づいて会社の出力が計算されます。生産指数は、報告された期間の生産高と基準期間の生産量(100に等しくなります)の比率で、(基準期間は現在2015年に設定されています)。指数の前年比バージョンは季節調整されていないため、長期的な傾向の評価に適していると考えられます。

工業生産量指数は、国の経済統計の最も重要な指標の1つです。アナリストは、これを使って、経済発展の早期変化を評価し、南アフリカのGDPを予測します。 指数の昨年からの伸びは経済の拡大を示している可能性があり、南アフリカランドにとってプラスと見なされます。逆に、予想より低い値は好ましくないと見なされ、ZAR相場に悪影響を与える可能性があります。

直近値: