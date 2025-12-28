カレンダーセクション

経済指標カレンダー

南アフリカ工業生産前年比 (South Africa Manufacturing Production y/y)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
南アフリカ統計局 (Statistics South Africa)
セクター
ビジネス
0.2% 0.3%
1.0%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.2%
0.2%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

製造業生産高前年比は、報告月の南アフリカの製造会社の生産量の前年同月と比較した変化を測定します。この指標は、鉱業、工業企業、電力、ガス、水道のすべての生産部門を対象としています。

指標を計算するために、南アフリカ統計局は約3,000の製造会社を毎月調査しています。調査の統計単位は、生産活動の実行に必要なすべての機能を含み、それらを直接制御する法的単位または単位の組み合わせとして定義される企業です。サンプルは、VATおよび所得税の納税者として登録されている企業のリストに基づいて選択されます。

調査中に、回答者は売上と在庫に関するデータを提供し、それに基づいて会社の出力が計算されます。生産指数は、報告された期間の生産高と基準期間の生産量(100に等しくなります)の比率で、(基準期間は現在2015年に設定されています)。指数の前年比バージョンは季節調整されていないため、長期的な傾向の評価に適していると考えられます。

工業生産量指数は、国の経済統計の最も重要な指標の1つです。アナリストは、これを使って、経済発展の早期変化を評価し、南アフリカのGDPを予測します。 指数の昨年からの伸びは経済の拡大を示している可能性があり、南アフリカランドにとってプラスと見なされます。逆に、予想より低い値は好ましくないと見なされ、ZAR相場に悪影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"南アフリカ工業生産前年比 (South Africa Manufacturing Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
0.2%
0.3%
1.0%
9月 2025
0.3%
-0.6%
-1.5%
8月 2025
-1.5%
0.2%
-1.3%
7月 2025
-0.7%
0.7%
1.9%
6月 2025
1.9%
-0.4%
0.7%
5月 2025
0.5%
-2.1%
-6.4%
4月 2025
-6.3%
-0.6%
-1.2%
3月 2025
-0.8%
-0.7%
-3.2%
2月 2025
-3.2%
-0.7%
-3.2%
1月 2025
-3.3%
-0.7%
-1.2%
12月 2024
-1.2%
-0.9%
-1.9%
11月 2024
-2.6%
0.8%
10月 2024
0.8%
-1.3%
-1.4%
9月 2024
-0.8%
-1.0%
-0.8%
8月 2024
-1.2%
1.6%
7月 2024
1.7%
-5.2%
6月 2024
-5.2%
-2.4%
-0.6%
5月 2024
-0.6%
5.3%
4月 2024
5.3%
-6.4%
3月 2024
-6.4%
1.0%
4.0%
2月 2024
4.1%
2.1%
2.9%
1月 2024
2.6%
2.6%
1.3%
12月 2023
0.7%
2.2%
2.5%
11月 2023
1.9%
0.4%
2.3%
10月 2023
2.1%
0.8%
-4.1%
9月 2023
-4.3%
1.0%
1.5%
8月 2023
1.6%
1.1%
2.2%
7月 2023
2.3%
1.2%
5.9%
6月 2023
5.5%
1.2%
2.4%
5月 2023
2.5%
1.2%
3.6%
4月 2023
3.4%
1.0%
-1.8%
3月 2023
-1.1%
0.6%
-5.6%
2月 2023
-5.2%
0.0%
-4.1%
1月 2023
-3.7%
-1.0%
-4.5%
12月 2022
-4.7%
-2.2%
-1.8%
11月 2022
-1.1%
-3.5%
1.0%
10月 2022
1.0%
-4.8%
2.9%
9月 2022
2.9%
-6.4%
1.7%
8月 2022
1.4%
-8.1%
3.9%
7月 2022
3.7%
-10.1%
-3.4%
6月 2022
-3.5%
-11.2%
-1.8%
5月 2022
-2.3%
-9.0%
-7.6%
4月 2022
-7.8%
-2.4%
-0.6%
3月 2022
-0.8%
-20.8%
0.7%
2月 2022
0.2%
-21.8%
2.0%
1月 2022
2.9%
-23.6%
-0.2%
12月 2021
-0.1%
-24.2%
-0.1%
11月 2021
-0.7%
-23.5%
-8.5%
10月 2021
-8.9%
-19.5%
0.7%
9月 2021
1.3%
-22.7%
1.9%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード