経済指標カレンダー
南アフリカ新車総販売量前月比 (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)
国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
セクター
ビジネス
|低
|-1.9%
|
2.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
-1.9%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
総新車販売台数前月比は、報告月の南アフリカの小売業者による販売台数の前月と比較した変化を測定します。
南アフリカ自動車製造業者協会(NAAMSA)は、車、中小型商用車、大型トラック、バスなどの車両タイプ別に分類した月次販売データを公開しています。統計には、国内販売と輸出が含まれます。後者は総売上高の大部分を占めています。さらに、レポートには来年の予測値が含まれています。 自動車産業は国のGDPと雇用に大きく貢献しているため、指標は経済の状態を反映しています。この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しており、指数の伸びは、ZAR相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"南アフリカ新車総販売量前月比 (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
-1.9%
2.3%
10月 2025
2.3%
5.6%
9月 2025
5.6%
0.8%
8月 2025
0.8%
8.8%
7月 2025
8.8%
4.6%
6月 2025
4.6%
6.9%
5月 2025
6.9%
-14.3%
4月 2025
-14.3%
3.2%
3月 2025
3.2%
2.1%
2月 2025
2.1%
12.9%
1月 2025
12.9%
-15.0%
12月 2024
-15.0%
1.2%
11月 2024
1.2%
8.9%
10月 2024
8.9%
0.9%
9月 2024
0.9%
-1.7%
8月 2024
-1.7%
10.9%
7月 2024
10.9%
8.0%
6月 2024
8.0%
-2.5%
5月 2024
-2.5%
-13.3%
4月 2024
-13.3%
-1.1%
3月 2024
-1.1%
6.0%
2月 2024
6.0%
3.4%
1月 2024
3.4%
-10.1%
12月 2023
-10.1%
-4.8%
11月 2023
-4.8%
-1.2%
10月 2023
-1.2%
0.6%
9月 2023
0.6%
4.8%
8月 2023
4.8%
-7.3%
7月 2023
-7.3%
8.3%
6月 2023
8.3%
15.6%
5月 2023
15.6%
-25.8%
4月 2023
-25.8%
11.0%
3月 2023
11.0%
2.9%
2月 2023
2.9%
4.3%
1月 2023
4.3%
-15.9%
12月 2022
-15.9%
7.5%
11月 2022
7.5%
-4.2%
10月 2022
-4.2%
0.9%
9月 2022
0.9%
9.6%
8月 2022
9.6%
6.2%
7月 2022
6.2%
5.0%
6月 2022
5.0%
5.4%
5月 2022
5.4%
-26.5%
4月 2022
-26.5%
14.7%
3月 2022
14.7%
7.0%
2月 2022
7.0%
15.1%
1月 2022
15.1%
-13.6%
12月 2021
-13.6%
1.3%
11月 2021
1.3%
-4.9%
10月 2021
-4.9%
4.0%
