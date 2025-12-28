Absa工業購買担当者景気指数(PMI)は、南アフリカでの製造業の事業状況の指標で、南アフリカ経済研究局が編集し、Absa(バークレイズ・アフリカ・グループ)が後援しています。この指標は、IHS Institute for Supply Managementで広く使用されている一般的なPMI指数に基づいています。

構成要素の指数を計算するために、経済調査局は製造会社の購買担当者を毎月調査します。管理者は、会社の特定の活動(生産など)の状態を評価(増加、減少、変化なし)するよう提案されます。指数値は、増加を報告した回答者の割合と変化なしを報告した回答の半分の合計として計算されます。この指数では、50は変化がないことを意味し、50を超える値はアクティビティの増加、50を下回る値は減少を示します。

合計PMI指数は、次の指数(括弧内は重み)の加重平均として計算されます: 事業活動(0.05)、新規注文(0.20)、雇用(0.20)、仕入先出荷サプライヤ配送(0.40)、在庫(0.15)。

製造業PMIは、特にアナリストによって注意深く監視されています。製造業部門は、第一次産業(農業および鉱業)および第三次産業(小売および卸売など)向けの商品の仕入れ先です。したがって、経済の変化は製造業から始まると考えられています。

PMIは、生産とインフレの先行指標として解釈されます。PMIの伸びは、良好な市況の指標であり、南アフリカランドにとってプラスとみなすことができます。

直近値: