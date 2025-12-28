経済指標カレンダー
Absa南アフリカ工業購買担当者景気指数(PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|低
|42.0
|47.9
|
49.2
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|46.2
|
42.0
|次の発表
|実際
|予測
|
前
Absa工業購買担当者景気指数(PMI)は、南アフリカでの製造業の事業状況の指標で、南アフリカ経済研究局が編集し、Absa(バークレイズ・アフリカ・グループ)が後援しています。この指標は、IHS Institute for Supply Managementで広く使用されている一般的なPMI指数に基づいています。
構成要素の指数を計算するために、経済調査局は製造会社の購買担当者を毎月調査します。管理者は、会社の特定の活動(生産など)の状態を評価(増加、減少、変化なし)するよう提案されます。指数値は、増加を報告した回答者の割合と変化なしを報告した回答の半分の合計として計算されます。この指数では、50は変化がないことを意味し、50を超える値はアクティビティの増加、50を下回る値は減少を示します。
合計PMI指数は、次の指数(括弧内は重み)の加重平均として計算されます: 事業活動(0.05)、新規注文(0.20)、雇用(0.20)、仕入先出荷サプライヤ配送(0.40)、在庫(0.15)。
製造業PMIは、特にアナリストによって注意深く監視されています。製造業部門は、第一次産業(農業および鉱業)および第三次産業(小売および卸売など)向けの商品の仕入れ先です。したがって、経済の変化は製造業から始まると考えられています。
PMIは、生産とインフレの先行指標として解釈されます。PMIの伸びは、良好な市況の指標であり、南アフリカランドにとってプラスとみなすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Absa南アフリカ工業購買担当者景気指数(PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用