南アフリカの失業率は、民間労働力全体に対する現在の失業者の割合を反映しています。

南アフリカ統計局は四半期ごとに約30,000世帯を対象に労働力調査を実施しています。サンプルは2001年の国勢調査データに基づいています。

失業者は、以下の条件に当てはまる15〜74歳の人と定義されます。

参照された週に雇用されていなかった、かつ

レポート直前の4週間に積極的に仕事を探したり、ビジネスを始めようとしていた、かつ

参照週に作業を開始する準備が整った、または

過去4週間に積極的に仕事を探していなかったが、将来開始する仕事があった。

調査結果に基づいて、南アフリカ統計局は完全なレポートを発行し、失業指標を民族、性別、年齢グループごとに分けています。

失業率は、社会的な観点からも経済的な観点からも重要です。失業率の上昇は、個人の所得の低下、ひいては消費者活動の減少につながります。さらに、これは州予算に対する圧力を高め、税収を減少させます。したがって、予想を上回る指数値は、南アフリカ経済および南アフリカランド相場にとってマイナスとみなされます。

直近値: