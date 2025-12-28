カレンダーセクション

経済指標カレンダー

南アフリカ失業率 (South Africa Unemployment Rate)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
南アフリカ統計局 (Statistics South Africa)
セクター
労働
33.2% 31.8%
32.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
33.1%
33.2%
次の発表 実際 予測
南アフリカの失業率は、民間労働力全体に対する現在の失業者の割合を反映しています。

南アフリカ統計局は四半期ごとに約30,000世帯を対象に労働力調査を実施しています。サンプルは2001年の国勢調査データに基づいています。

失業者は、以下の条件に当てはまる15〜74歳の人と定義されます。

  • 参照された週に雇用されていなかった、かつ
  • レポート直前の4週間に積極的に仕事を探したり、ビジネスを始めようとしていた、かつ
  • 参照週に作業を開始する準備が整った、または
  • 過去4週間に積極的に仕事を探していなかったが、将来開始する仕事があった。

調査結果に基づいて、南アフリカ統計局は完全なレポートを発行し、失業指標を民族、性別、年齢グループごとに分けています。

失業率は、社会的な観点からも経済的な観点からも重要です。失業率の上昇は、個人の所得の低下、ひいては消費者活動の減少につながります。さらに、これは州予算に対する圧力を高め、税収を減少させます。したがって、予想を上回る指数値は、南アフリカ経済および南アフリカランド相場にとってマイナスとみなされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"南アフリカ失業率 (South Africa Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
33.2%
31.8%
32.1%
2 Q 2025
33.2%
35.1%
32.9%
1 Q 2025
32.9%
30.9%
31.9%
4 Q 2024
31.9%
31.5%
32.1%
3 Q 2024
32.1%
33.5%
2 Q 2024
33.5%
32.9%
1 Q 2024
32.9%
32.3%
32.1%
4 Q 2023
32.1%
32.5%
31.9%
3 Q 2023
31.9%
33.1%
32.6%
2 Q 2023
32.6%
33.2%
32.9%
1 Q 2023
32.9%
33.2%
32.7%
4 Q 2022
32.7%
34.5%
32.9%
3 Q 2022
32.9%
35.3%
33.9%
2 Q 2022
33.9%
35.7%
34.5%
1 Q 2022
34.5%
35.5%
35.3%
4 Q 2021
35.3%
31.1%
34.9%
3 Q 2021
34.9%
30.5%
34.4%
2 Q 2021
34.4%
32.5%
32.6%
1 Q 2021
32.6%
30.2%
32.5%
4 Q 2020
32.5%
27.2%
30.8%
3 Q 2020
30.8%
24.6%
23.3%
2 Q 2020
23.3%
30.3%
30.1%
1 Q 2020
30.1%
28.8%
29.1%
4 Q 2019
29.1%
29.1%
29.1%
3 Q 2019
29.1%
29.0%
2 Q 2019
29.0%
27.6%
1 Q 2019
27.6%
27.1%
4 Q 2018
27.1%
27.5%
3 Q 2018
27.5%
27.2%
2 Q 2018
27.2%
26.7%
1 Q 2018
26.7%
26.7%
4 Q 2017
26.7%
27.7%
3 Q 2017
27.7%
27.7%
2 Q 2017
27.7%
27.7%
1 Q 2017
27.7%
26.5%
4 Q 2016
26.5%
27.1%
3 Q 2016
27.1%
26.6%
2 Q 2016
26.6%
26.7%
1 Q 2016
26.7%
24.5%
4 Q 2015
24.5%
25.5%
3 Q 2015
25.5%
25.0%
2 Q 2015
25.0%
26.4%
1 Q 2015
26.4%
24.3%
4 Q 2014
24.3%
25.4%
3 Q 2014
25.4%
25.5%
2 Q 2014
25.5%
25.2%
1 Q 2014
25.2%
24.1%
4 Q 2013
24.1%
24.7%
3 Q 2013
24.7%
25.6%
2 Q 2013
25.6%
25.3%
12
