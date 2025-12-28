消費者物価指数(CPI)前月比は、指定された月の南アフリカでの商品やサービスの価格の前月と比較した変化を反映します。CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。

指数は、固定された消費者品目に含まれる商品とサービスの価値の変化として計算されます。消費者品目には家計支出を代表する商品やサービスが含まれています。品目は時々改訂されます。現在、食品や飲料、衣服、家電製品、輸送、教育サービスなど、12のカテゴリの商品とサービスが含まれていて、最終消費支出に関連する支出シェアを反映した異なる重みが与えられています。重みは4〜5年ごとに調整されます。

消費者物価指数はインフレの主要指標の一つです。予想より高い測定値はZAR相場にとってプラスと見なされ、低い測定値はマイナスと見なされます。

