カレンダーセクション

経済指標カレンダー

南アフリカ消費者物価指数(CPI)前月比 (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
南アフリカ統計局 (Statistics South Africa)
セクター
価格
-0.1% 0.3%
0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.3%
-0.1%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

消費者物価指数(CPI)前月比は、指定された月の南アフリカでの商品やサービスの価格の前月と比較した変化を反映します。CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。

指数は、固定された消費者品目に含まれる商品とサービスの価値の変化として計算されます。消費者品目には家計支出を代表する商品やサービスが含まれています。品目は時々改訂されます。現在、食品や飲料、衣服、家電製品、輸送、教育サービスなど、12のカテゴリの商品とサービスが含まれていて、最終消費支出に関連する支出シェアを反映した異なる重みが与えられています。重みは4〜5年ごとに調整されます。

消費者物価指数はインフレの主要指標の一つです。予想より高い測定値はZAR相場にとってプラスと見なされ、低い測定値はマイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"南アフリカ消費者物価指数(CPI)前月比 (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-0.1%
0.3%
0.1%
10月 2025
0.1%
0.2%
0.2%
9月 2025
0.2%
-0.1%
-0.1%
8月 2025
-0.1%
0.5%
0.9%
7月 2025
0.9%
0.8%
0.3%
6月 2025
0.3%
-0.4%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.3%
0.3%
4月 2025
0.3%
0.5%
0.4%
3月 2025
0.4%
1.0%
0.9%
2月 2025
0.9%
0.7%
0.3%
1月 2025
0.3%
0.9%
1.0%
12月 2024
1.0%
0.0%
0.0%
11月 2024
0.0%
-1.1%
-0.1%
10月 2024
-0.1%
0.3%
0.1%
9月 2024
0.1%
0.1%
8月 2024
0.1%
0.4%
7月 2024
0.4%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.4%
0.8%
3月 2024
0.8%
1.3%
1.0%
2月 2024
1.0%
1.0%
0.1%
1月 2024
0.1%
-0.5%
0.0%
12月 2023
0.0%
0.4%
-0.1%
11月 2023
-0.1%
0.2%
0.9%
10月 2023
0.9%
1.0%
0.6%
9月 2023
0.6%
0.0%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.1%
0.9%
7月 2023
0.9%
1.0%
0.2%
6月 2023
0.2%
0.8%
0.2%
5月 2023
0.2%
0.3%
0.4%
4月 2023
0.4%
0.6%
1.0%
3月 2023
1.0%
1.4%
0.7%
2月 2023
0.7%
0.2%
-0.1%
1月 2023
-0.1%
0.2%
0.4%
12月 2022
0.4%
0.5%
0.3%
11月 2022
0.3%
0.7%
0.4%
10月 2022
0.4%
0.3%
0.1%
9月 2022
0.1%
0.1%
0.2%
8月 2022
0.2%
0.8%
1.5%
7月 2022
1.5%
0.9%
1.1%
6月 2022
1.1%
0.3%
0.7%
5月 2022
0.7%
0.0%
0.6%
4月 2022
0.6%
0.4%
1.0%
3月 2022
1.0%
0.6%
0.6%
2月 2022
0.6%
0.5%
0.2%
1月 2022
0.2%
0.2%
0.6%
12月 2021
0.6%
0.2%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.4%
0.2%
10月 2021
0.2%
0.2%
0.2%
