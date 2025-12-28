経常収支は、南アフリカの国際収支の一部であり、居住者と非居住者間のすべての経済取引に関する体系化されたデータです。

経常収支は、純貿易収支(輸出入商品と輸入商品およびサービスの差)、正味要因所得(利息、配当など)および純振替の支払い(外国からの寄付など)の和です。

つまり、バランスシートの中で最も包括的な収支である国際収支と比較すると、このバランスシートには、資本輸入および資本輸出からのキャッシュフローと、金および外貨準備の変動が含まれていません。

経常収支の黒字は純外部資産を増加させ、資本勘定の外部資産の増加という形で資本輸出の増加をもたらします。これは、異なる経済学者によって、弱さの兆候とも強さの兆候とも解釈されます。経常収支の赤字の場合、これはまったく逆です。さらに、長期にわたる上昇する外部の不均衡は、金融危機の原因と見られています。

ただし、一般に、予想を上回る数値は南アフリカランドに対してプラスと見なされ、下回る値はマイナスと見なされます。

